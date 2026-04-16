プロ野球セ・リーグは15日、中日対広島の1試合が行われました。

4位広島は2回、中日の送球ミスの間に1点を先制。6回には菊池涼介選手、小園海斗選手、モンテロ選手に連続ツーベースヒットが生まれ、2点を追加し0-3と試合を優位に進めます。先発・栗林良吏投手は中日打線を6回まで2安打無失点。7回に一時1点差に迫られ降板となりましたが、打線が直後の攻撃で反撃。モンテロ選手が貴重な2ランを放ち再び3点差に突き放すと、9回は抑えの中粼翔太投手が無死1塁とするも、菊池涼介選手のダイビングキャッチからゲッツー、最後は大盛穂選手が大飛球をフェンスに激突しながらキャッチし試合終了。見事逃げ切りに成功しました。

一方、敗れた中日は打線が終盤に追い上げムードをつくるものの、リリーフが痛い失点。接戦をものにできずカード連勝とはなりませんでした。今季ここまで4勝12敗と苦しい戦いが続いています。

この日、セ・リーグは、甲子園球場での阪神対巨人の一戦が雨天中止。ヤクルトとDeNAは試合がなく順位に変動はありませんでした。

＜15日のセ・リーグ結果＞◆広島 5-2 中日勝利【広島】栗林良吏(2勝)敗戦【中日】マラー(1敗)セーブ【広島】中粼翔太(1勝1敗2S)本塁打【広島】モンテロ3号