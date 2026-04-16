◇パ・リーグ 日本ハム7−9ロッテ（2026年4月15日 ZOZOマリン）

強力打線をもってしても勝てなかった。日本ハムは2日のロッテ戦以来、今季5度目の1試合3発が飛び出し、昨季に続く両リーグ最速となるチーム30号に到達。開幕16試合目の到達は昨季の29試合を大幅に上回るハイペースも、投手陣が踏ん張ることができず、新庄監督は「野球選手は大変ですよ。この雨の中…」と振り返った。

試合開始から雨が降る中、2点を追う3回に奈良間の2号2ランなどで一挙5得点。だが、その裏に先発・加藤貴が西川に同点3ランを浴び、4回には勝ち越しを許した。3回2/3を7安打で自己ワーストの8失点。5回に万波がリーグトップの6号ソロ、7回にはレイエスの一発も飛び出したが空砲に終わり、指揮官は「投手は足の踏ん張りがなくなるから」とかばった。

ただ、打線の好調は変わらない。本塁打が出なかったのは7日の楽天戦のみ。奈良間の1番起用もハマり、新庄監督は「当たるのは当たり前と思ってもらえません？」と笑みを浮かべ「明日は雨降らないでしょう？また良い勝負ができると思います」と前を向いた。（清藤 駿太）