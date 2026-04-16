「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

東スポ杯２歳Ｓからぶっつけでクラシック１冠目に挑むパントルナイーフ。今季初戦に予定していた弥生賞ディープ記念を直前で回避するも「大きな問題ではない」と木村師。最終追い切りは１５日、美浦Ｗで熱のこもった３頭併せを行い、ラストは加速十分にゴールを駆け抜けた。狙い通りの調整過程で仕上がりに狂いなし。皐月賞史上最長間隔となる中１４５日でのＶゴールへ準備は整った。

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美浦Ｗで３頭併せの真ん中へ。道中は折り合いをつけつつ手応え良く運んで、ゴール前で仕掛けられると徐々に加速。６Ｆ８４秒０−３７秒９−１１秒３を計時して外レッドレガリア（３歳未勝利）に半馬身先着、内ルージュボヤージュ（３歳１勝クラス）と併入でフィニッシュした。ゴールを過ぎた後も追われる熱の入れよう。文句なしの負荷をかけられた。

◆木村哲也調教師

−前走の東スポ杯２歳Ｓを振り返って。

「いい内容でしたし、満足しています」

−勝ち時計は厩舎の先輩・イクイノックスを０秒２上回った。

「イクイノックスのタイムを上回ったのはすごいんじゃないですか（笑）」

−予定していた弥生賞ディープ記念を左後肢のフレグモーネで回避。

「当週の追い切りが終わった後、腫れが大きくなったので、大事を取って自粛させていただきました。極力、投薬はしないようにして、自然の力で回復してくれました。大きな問題ではないなと捉えています」

−間隔があいたこの期間で得た収穫は。

「熱発したことで、一段と免疫がついたというか、体力の下地がついた証左にもなるので」

−最終追い切りの狙いは。

「実戦を想定してしっかりと折り合いがつくか、他の馬たちと一緒にゴールまで頑張ってくれるか、オーソドックスにレースが近いなかでのプランです」

−中間にルメール騎手とのコンタクトなどは。

「調教では乗っていないですが、詳細に説明して『全然心配ない』と話しました」

−この馬の個性は。

「東スポ杯を勝っているので、絶対的に能力があるのは自明だと思います」

−舞台設定は。

「彼自身、器用、不器用で悩むタイプでもないと思っているので、心配する部分は少ないと思います」

−クラシックはやはり特別な舞台か。

「脳裏に浮かぶのは生産者の皆さんの努力ですね。パントルナイーフに関しては新冠橋本牧場の生産なんですが、ご家族で経営されていて。ご家族のことも頭に入れて仕事をするというのが春のクラシックになるのかなと思います」

−最後にファンにメッセージを。

「注目度が高いなかで仕事をさせてもらって非常に光栄に思います。地に足を着けて丁寧に毎日管理を続け、日曜に向かっていきたいなと思っています」