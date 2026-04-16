◇パ・リーグ ソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日 みずほPayPay）

ソフトバンクは前夜に続いて2―3で敗れて2連敗。投手陣が踏ん張り切れず、小久保監督は「昨日と全く同じ展開。いい投手からはなかなか点を取れないけど、点を取った後の失点が気になる」と首をかしげた。

1―1に追い付いた直後の5回に先発・大関が粘れなかった。2死一、三塁で辰己に勝ち越し打を浴びる。今季導入したワインドアップを封印して出直しを図った左腕は「今の最低限のパフォーマンスは出すことはできたかなと思う」と振り返ったが、勝負どころの失点は響いた。

前日14日にはスチュワートが味方に逆転してもらった直後に追い越されて逆転負けを喫していた。同じパターンはさらに繰り返された。2―2と追い付いた直後の8回に3番手の尾形が2死から村林に勝ち越しソロを浴びた。楽天にはこれで3連敗。いずれも1点差負けと接戦を取り切れない試合が続く。

小久保監督は「村林が初球でよく打ちましたよ」と相手を称えたが、2位・楽天にゲーム差0・5と詰められた。同一カードを3連敗、首位陥落を阻止するためにも、悪い流れを断ち切りたい。