「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

弥生賞ディープ記念の覇者バステールは１５日、団野（レースは川田）がまたがって栗東ＣＷで単走追い。リズム重視の道中から、しまいは軽くアクションを確認。６Ｆ８４秒１−３７秒５−１１秒８で軽やかに駆け抜けた。斉藤崇師は「ふわふわするところはあったけど、目的に関してはしっかりできたと思う」とうなずいた。

２戦目で未勝利戦を勝ち上がると、続く３戦目で重賞初Ｖ。初コンビを組んだ川田は「粗削りだが、幼い状態で勝ち切れたところに、すごくポテンシャルの高さを感じた」と評価。一方、ハミ受けや走りのバランスに宿題を残したが、１週前にコンタクトを取り、「１カ月でいい成長をしてくれたと感じる内容でした」と合格点を与えた。

厩舎としては、昨年２着に泣いたクロワデュノールのリベンジ戦でもある。指揮官は「去年負けた分も、今年で晴らせるように」と、同じキタサンブラック産駒の後輩に大きな期待を寄せた。

◆弥生賞ディープ記念の直前は３頭併せだったが、今回は単走追い。馬に戸惑いもあったのか直線でスッと動けなかったものの、道中の折り合いはクリア。以前の前方に体が伸び切ったようなフォームから、徐々に体を起こして走れるようになっており、短期間でも心身の成長を感じさせる。