「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

共同通信杯３着から１冠目奪取を狙うロブチェンが１５日、栗東ＣＷで躍動した。自身の“必勝パターン”である併せ馬できっちりと先着フィニッシュ。２度目のＧ１制覇へ向けて視界は良好だ。

Ｇ１覇者の意地にかけて−。共同通信杯３着から１冠目奪取を狙うロブチェンが、栗東ＣＷで“必勝パターン”の併せ馬を披露した。前を走るアート（３歳未勝利）を見る形から直線では外に進路を取るとグンと加速。４Ｆ５３秒３−３７秒５−１１秒３を計時して１馬身先着を決めた。杉山晴師は「前に馬を置いてリズムを作り、最後にパスする感じ。変わりなくいい動きでした」と納得の表情を浮かべる。

一度の敗戦で自分の形を崩すつもりはない。１週前と日曜にしっかりと乗り込み、当該週をサラッと流すやり方は新馬戦から続くルーティン。１週前にまたがった松山が「注文のない動き」と抜群の状態を感じ取れば、指揮官も「ＣＷで長めに併せ、しまい（１Ｆ）１１秒１で動けていた。満足のいく内容だった」とＧ１Ｖ２へ視界は良好だ。

前走はスタートが全て。一見、好発にも見えたが、「突っかけたところでゲートが開き、勢いがつき過ぎた。思った位置取りではなかった」と鞍上、トレーナーともに同意見だ。「新馬から３戦目で、レースに対して気持ちが入り過ぎていた」と振り返った松山。それでも中団外めにポジションを取ると、直線では決め手を発揮。鞍上が「さすがの能力」と称賛する脚で、２番手から抜け出した勝ち馬にタイム差なしまで迫った。トレーナーも能力を確信。「このなかでも、力は上位」と一歩も譲る気はない。

偉大な記録に手を掛ける。先週、見事に桜冠を射止めた松山。桜花賞と皐月賞の連勝となれば、９３年武豊、１９年ルメール、２５年モレイラといったビッグネームに肩を並べる。またとない機会に「チャンスはあると思う。いいレースをできるように頑張ります」と力を込めた。春の主役は譲らない。

◆半マイルからの併せ馬は予定通り。前に馬を置いて、直線は外から並び掛ける形。併せた相手が未勝利馬とはいえ、相手が一杯に追われるのに対して手応えは常に優勢。持ったまま最後まで力強く走り切った。大きな馬体を生かしたフォームは３歳馬離れした推進力を生み出す。体を持て余すことなく、出走態勢は万全とみる。