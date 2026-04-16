鈴木福“高男”、体操着の匂いを嗅いだ憧れの女子とデートへ…16日放送『惡の華』第2話【あらすじ】
テレビ東京で16日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第2話が放送される。
【場面写真】なかなか衝撃…ピッチリしたブルマ姿の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第2話では、春日がクラスメートの佐伯の体操着を盗んでしまった場面を、仲村に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、かばう形に見え、仲村との関係を怪しまれる。
放課後、佐伯から声をかけられ、かばったことを誉められデートの約束を交わす。楽しいデート当日そこに現れたのは。
【場面写真】なかなか衝撃…ピッチリしたブルマ姿の鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
放課後、佐伯から声をかけられ、かばったことを誉められデートの約束を交わす。楽しいデート当日そこに現れたのは。