「シュッとまとまる」がいい！【40・50代】顔まわりすっきり見え♡「ショートボブ」

春らしいすっきりとしたヘアスタイルにアップデートしたくなったら、襟足をタイトに絞ったショートボブを試してみては？ ボブの丸みを残しつつショートの軽やかさを加えることで、上品で今っぽくシュッとした印象をまとえるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、最旬のショートボブをご紹介します。

ショートが苦手な人にも◎ ボブっぽショートボブ

ショートすぎずボブの雰囲気も楽しめる、段を少なめに設定したショートボブです。ベースをぷつっとカットすることできちんと感を、トップにはふんわりと丸みを持たせることで柔らかな印象をプラス。艶やかなオリーブベージュのカラーが、洗練されたカットに今っぽさを添えています。

均一な毛流れが美しい暖色ブラウンのショートボブ

@urano_kazuyukiさんが手がけたのは「襟足がシュッとまとまる」ようにカットされた、暖色ブラウンのショートボブです。トップはふんわりと立ち上げ、襟足をグッと内側へ入れることで、きちんと感のあるシルエットに整えています。均一な毛流れが髪をきれいに見せてくれるため、品のあるまとまりと程よい抜け感を醸し出せそうです。

メリハリのあるひし形グレージュボブ

透明感のあるグレージュカラーが映えるのは、@urano_kazuyukiさんの手がけた「襟足がまとまる小顔に見えるショートボブ」。サイドにライン感を残しつつ、トップを立ち上げてエアリーに仕上げることで、美しいひし形シルエットを構築しています。全体のメリハリが際立ち、顔まわりをシャープに見せながらも、艶やかな質感をキープできそうです。

ミルクティベージュのショートボブ

ハイトーンのミルクティベージュを採用した、派手さは控えめのショートボブ。トップは毛束を揺らしてふんわりとしたニュアンスを出し、襟足をグッと内側へ入れることで、コンパクトなフォルムに仕上げています。ハイトーンならではの柔らかな質感を楽しみたいけれど、大人の品格も守りたい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里