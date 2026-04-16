世界文化遺産・仁和寺（京都市右京区・真言宗御室派総本山）の御室桜の枝から抽出した染料を利用し、ストールやハンカチなどを桜色に染め上げるプロジェクト『御室桜染（おむろさくらぞめ）』がスタートした。

桜の枝から淡い桜色だけでなく、薄いピンクや鮮やかなオレンジ、グレーなど多様な色を引き出すことができる草木染めで、売り上げの一部は御室桜の保存に活用される。

仁和寺・白書院で展示・即売されているストール〈2026年4月12日撮影 京都市右京区〉

桜の枝から淡い桜色だけでなく、薄いピンクや鮮やかなオレンジ、グレーなど多様な色を引き出すことができる草木染めで、売り上げの一部は御室桜の保存に活用される。

御室桜染のストール 色合いが繊細で優美さをかもし出す

仁和寺とともにこのプロジェクトに取り組むのが、染匠・小室容久（やすひさ）さん（72）。神戸で生まれた小室さんは、母方の祖先が丹後ちりめん発祥の家系だった。

染匠・小室容久さん 丁寧に染め上げるには相当な根気が必要 工房・夢細工（福岡県朝倉市）にて

1980年代まで東京を拠点にカメラマンとして活動していた異色の経歴で、たまたま訪れた工房で初めて草木染めに出会い、衝撃を受けたという。

小室さんは、「日本の伝統的な美を織り成す職業を生業としていた祖先のDNAが私の中に刻まれていたからかも知れない」と話す。

仁和寺の御室桜は、毎年夏に剪定（せんてい）作業に入る。剪定せずに放置すれば、樹形が乱れ、十分に花をつけられなくなる。「この時に生まれる廃材を生かすことはできないか」という思いから、サステナブルな取り組みとしてプロジェクトが立ち上がった。

御室桜の小枝から抽出した染料から美しい色を出すためには、小枝の中からピンク色の元を取り出さなければならない。

「御室桜（おむろざくら）」は、樹高が2〜3mと低く、遅咲きで知られる 1924（大正13）年に国の名勝に指定された

小室さんは、「まるで、鰹や椎茸、昆布でとった出汁から、昆布出汁だけをすくい取るような、気の遠くなる作業」と話す。

こうして40日かけて色を抽出し、さらに90日かけて熟成する。

廃棄物を価値あるものにするため、日本の伝統工芸・草木染の技術伝承も含めて持続可能なサイクルを編み出した。

小室さんの工房は福岡県朝倉市にある。一般的に、水道水での染色は、配管のわずかな鉄さびが影響するが、「筑前の小京都」と呼ばれる朝倉市北部の秋月は良質な水に恵まれている。軟水、硬水と水を使い分けて染め上げることで、繊細で優しい桜色が生まれる。

ストールやハンカチは、ほんのりとしたピンク色と、グレーががったピンク色がある。

小室さんは、「日中にめでる桜と夜桜のよう そんな対比もおもしろい」と話す。





プロジェクトは次年度以降も継続するが、抽出される染料が希少なため、今年度はスタートアップとして4月19日まで仁和寺・白書院で展示・即売される（午前9時〜午後5時）。