世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥との東京ドーム決戦に向け、米国ロサンゼルスで強化合宿中の世界３階級制覇王者・中谷潤人が１５日までにスポーツ報知などのリモート取材に応じ、最高の仕上がりをアピールした。井上の万能性に対抗するため、週４日の実戦練習に加え、体に１０キロのおもりを着けた全力シャドーボクシングでスピードと体幹を強化。打倒モンスターへの手応えを口にした。

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全く別の中谷潤人が完成に近づいている。昨年１２月、サウジアラビアでのスーパーバンタム級初戦で、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）の強打に苦戦したのは過去のこと。リモート画面の中谷から、力強い口調に充実した練習ぶりがうかがえた。

「実戦練習は週４日で、パートナーもパワー系、スピード系など様々なタイプや体格がいて充実。なるべく井上選手の体格に近い選手とスパーリングはするようにしています」

多彩なパンチ、スピード、絶妙な距離感…。万能な井上相手にあらゆる場面を想定すると、これまでとは比べものにならないくらい、練習のバリエーションが増えた。中谷はスパーリングのダメージを残さぬよう、週２回、全力で３分間動き続けるシャドーボクシングを１２ラウンド行うが、ルディ・エルナンデス・トレーナーは、そこで１０キロのおもりが付いたウェアを着用させた。

井上のスピードとパワーに負けない強さを増大させるためだ。井上を倒し、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級での最強ランキング）１位を目指す中谷を強化するための、大リーグボール養成ギプスならぬ“ＰＦＰ１位養成ビブス”。実戦練習以外の負荷を軽減するために設けた全力シャドーだが、おもり着用ではかえって増大してしまった。打倒モンスターには想像を超える練習も必要だ。

「体幹強化になります。おもりを着けて動けば、体幹から力をしっかり発揮しない限り、体は動いていかない。最初は自分の体ではない感じでしたが、だんだん慣れてきた。おもりを外すとスピードは上がっている。すごく成長できているという証しです」

見知らぬ人から「試合を楽しみにしているよ」などと声をかけられることが増えた。ジムでは毎日、出待ちのファンが並んでいる。

「期待されていると感じる瞬間は多い。それはモチベーションになります。井上選手に勝つためにロスに来て、内容の濃いトレーニングができている。あとはそれを発揮するだけ。そして、井上選手に勝つために日本に帰ります！」

決戦まであと１６日。５月２日は「必ず勝つ」と決めている。（谷口 隆俊）

【中谷に聞く】

―合宿も残りわずか。戦い方は固まった？

「色々なプランは用意しているので、そこに当てはめていけるような戦い方をすれば。これまでの相手は考えられる範囲の中で動いていたが、井上選手は無限大というか…。本当に一瞬で流れが変わるパンチもある。（自分が）ダウン想定の対策もしている。集中力が必要ですが、本当にスマートさも大事」

―井上戦前にもう１戦挟みたかった？

「エルナンデスとは２試合分くらいの経験を積むことができたので（笑い）。この階級を肌感で感じられたし、反省点も出て、しっかり見つめる時間はあった」

―体格的にはフェザー級での対戦が良かったのでは？

「戦える時に戦うのが一番。望まれている時に戦えるのが一番、プロボクサーとしてありがたいこと。今の自分がベストだと思う」

―ＫＯして勝ちたい？

「そういうアクションは増やしたい。試合は必ず勝ちます。それだけです」

〇…自転車こぎのインターバルトレも導入した。ルディ氏は、器具を使ったフィジカルトレには消極的だったが従来、シャドーの後に行っていた足上げ（太もも上げ）は足そのものに負荷がかかり、疲労が残るため、工夫したという。「自転車を２０秒間、全力でこいだ後、２０秒間ゆっくりとペダルを回す。それを７分間続けます。足の回転力が増す意識でやっています」。さらりと言うが７分間こぎ続けるのも簡単ではない。下半身強化に加え、心肺機能アップも見込まれる。

〇…井上尚弥は今月１０日に３３歳の誕生日を迎えた。尚弥はＳＮＳに誕生日ケーキを前にした写真を投稿し、「５・２まであと少し。みんなの期待を超えてみせるよ！！」などと決意を示した。１１日には「試合３週間前 ここから更に研ぎ澄まして行く」などと投稿。１５日にはボクシング専門誌がＸで２人の対戦を特集した最新号の発売告知したが、ＫＯをにおわすようなＢＩＧ ＢＡＮＧの威勢の良い表現に「いいね。そう来なくちゃ。」（いずれも原文ママ）と反応していた。