◆ファーム・リーグ ハヤテ１―３巨人＝５回裏終了時降雨コールド＝（１５日・静岡）

巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１５日、走攻守で存在感を示し順調な回復ぶりをアピールした。

ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に「２番・二塁」で出場。初回１死の第１打席で左前打を放ち出塁すると、続く石塚の３球目に二盗を試み、捕逸の間に一気に三塁へ。藤井の中犠飛で先制のホームを踏んだ。第２打席でも中堅フェンスを直撃する二塁打を放つなど３打数２安打と調整は上々。守備でも２度の守備機会で軽快な動きを披露し「体もいい感じだし、しっかり野球をできた」と納得の表情を見せた。

昨年１０月に両股関節を手術し、５日の３軍戦で実戦復帰。守備の際に左肩を負傷したが大事には至らず、１２日の２軍・ＤｅＮＡ戦（平塚）では安打をマークしていた。現在１軍の二塁は２年目・浦田が攻守で奮闘しているが、打率２割５厘で盤石とは言えない。捕手・岸田、遊撃・泉口、中堅・松本に加え、実績のある吉川が二塁に復帰すればセンターラインを固定できる。「１軍で活躍できるように、しっかりいいコンディションで戻るのが目標」と語る背番号２が、着実に復帰への階段を上る。