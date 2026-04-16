◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、ダート１２００メートル、良）

第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３が１５日、大井競馬場のダート１２００メートルで１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）で争われ、２番人気のドラゴンウェルズ（戸崎）が最内枠から先行して押し切りＶ。３連勝で重賞初制覇を決めた。

初めての地方の砂、ナイターを克服してつかんだタイトル。戸崎は２０１３年のラブミーチャン（笠松）以来、１３年ぶりの同レース勝利。大井を拠点としていた鞍上は「こうして大井で勝つことができてすごくうれしく思います」と、凱旋勝利に笑顔を見せていた。

２着に地元で８番人気のティントレット（石川倭）、３着には６番人気のヤマニンアルリフラ（団野）が入り、３連単１０万４０４０円の波乱決着となった。

◆ドラゴンウェルズ 父フロステッド、母リトルディッパー（父エスケンデレヤ）。栗東・藤原英昭厩舎所属の牡４歳。米国・ウィローオークスステーブルの生産。通算１３戦６勝（うち地方１戦１勝）。総獲得賞金は１億９０６万７０００円（うち地方３０００万円）。重賞初制覇。馬主は窪田芳郎氏。