米男子プロバスケットリーグＮＢＡレイカーズの八村塁が１６日、オンラインで取材に応じた。１８日（日本時間１９日）から５年連続５度目のプレーオフ（ＰＯ）に参戦。初戦のロケッツ戦を前に「ハイレベルなバスケをしたい。経験を積んできて、フォーカスのディテールが大事かわかっている。そこを意識しながらアグレッシブにやれたら」と意気込みを語った。レイカーズに移籍した２２〜２３年シーズンは西カンファレンス決勝まで進んだが、ＮＢＡ決勝進出はかなわなかった。３シーズンぶりの１回戦突破と、自身初の優勝を目指す戦いが始まる。

ファーストラウンドで対戦するロケッツは、今季リバウンド数１位のチーム。「フィジカルをマッチしていかないといけない。自分にはシューティングが必要なので、そこを意識しながらアグレッシブにいきたい」とカンファレンス準決勝進出へのポイントを語った。

八村は今季、３ポイントシュート成功率で５位の４４・３％を記録した。フィールドゴール成功率も５１・４％とキャリア２位の高水準だった。指揮官からは３Ｐの練習を求められ、「３Ｐとミドルレンジを分けることは難しかったが、今年から自分の中で分けられるようになった。効率よくできて結果に出たと思う」と好調な要因を話した。

ＰＯはトーナメント方式で行われ、４勝先取で次のステップに進む長期戦となる。「一発勝負というよりもマラソンだと思って、戦術をしっかり考えないといけない。メンタル的なところで、細かいところを意識しようと思っている」。過去４度出場の経験を生かし、精神面に磨きをかけて臨む構えを示した。

自身の学生時代は、学校を休んでまで見ていたというＰＯの舞台。８月には２年連続となるジュニア育成イベントを予定するなど、日本のジュニアへの思いも強い八村は「激しさ、選手たちの本気度を見られる。僕もそういうところでやっているのをわかっている。子供たちも見てくれているので、勇気づけられたら」と日本から応援する日本の子供たちへメッセージを送った。