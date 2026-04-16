ロック系アイドルCall to Answer、プロデューサーを解任「重大な契約違反が判明」 グループも解散へ
ロック・EDM系アイドルグループ「Call to Answer」（コール トゥ アンサー）が15日までに公式Xを更新。プロデューサーの解任とグループ解散を報告した。
【写真】プロデューサー名も記載…解任とグループも解散を報告したCall to Answer
プロデューサーについて「重大な契約違反が判明したため、解任いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「それに伴い、Call to Answerとしての活動の継続が困難であると判断いたしましたため、2026年5月1日をもちまして解散する運びとなりました」と報告した。
「突然のご報告となりましたこと、また本件により日頃より応援してくださっている皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後予定されておりますライブにつきましては、可能な限り出演する方針ではございますが、4月25日・4月26日に予定しておりました【大阪造船所アイドルフェス】につきましては、出演を辞退させていただきます」とした。
「また、オフ会やチェキ券、その他特典などをお持ちのお客様へのご対応につきましては、現在協議・準備を進めております。詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と案内した。
「本件につきまして、メンバーへのご質問は一切お控えいただきますようお願い申し上げます」とし「なお、Call to Answer解散後のメンバーの進路につきましては、現時点では未定となっております」とも伝えた。「残りわずかな期間ではございますが、メンバー・運営一同、最後まで誠実に活動に取り組んでまいります」とファンに呼び掛けた。
同グループは2025年9月3日にデビューした5人組アイドルグループ。かわいい系アイドルとして活動していた「MARBLE TALE（マーブルテイル）」からリブランドした。
【写真】プロデューサー名も記載…解任とグループも解散を報告したCall to Answer
プロデューサーについて「重大な契約違反が判明したため、解任いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「それに伴い、Call to Answerとしての活動の継続が困難であると判断いたしましたため、2026年5月1日をもちまして解散する運びとなりました」と報告した。
「また、オフ会やチェキ券、その他特典などをお持ちのお客様へのご対応につきましては、現在協議・準備を進めております。詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と案内した。
「本件につきまして、メンバーへのご質問は一切お控えいただきますようお願い申し上げます」とし「なお、Call to Answer解散後のメンバーの進路につきましては、現時点では未定となっております」とも伝えた。「残りわずかな期間ではございますが、メンバー・運営一同、最後まで誠実に活動に取り組んでまいります」とファンに呼び掛けた。
同グループは2025年9月3日にデビューした5人組アイドルグループ。かわいい系アイドルとして活動していた「MARBLE TALE（マーブルテイル）」からリブランドした。