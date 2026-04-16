◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ9-7日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)

9得点を挙げ日本ハムに勝利したロッテのサブロー監督が打線組み替えの意図、投手起用の意図について説明しました。

この日はロッテの1番2番が躍動、1番の藤原恭大選手が3安打2打点、2番の西川史礁選手が3ランを放つなど4安打5打点の活躍を見せました。サブロー監督は「日頃の鬱憤が今日で晴れたかなという感じです」とコメント。前日から1番と2番の打順を入れ替えましたが、「どっちが1番でもかまわないんですけど、ちょっとフォアボールが多い藤原を1番において、西川で長打を狙うという作戦に切り替えました」と説明しました。

先発の毛利海大投手は3回5失点。「今日は良くなかったですね。雨も降っていましたし、指も血豆か何かができてたみたいですけど、それを言い訳にせず次は頑張ってもらいたい」と次回に期待しました。

一方、本来はクローザーの横山陸人投手がこの日は7回2アウトから登場したことについて。「ファイターズの打線は強いので右の一番長打があるバッターに一番いいピッチャーを当てようと思った。それだけです。基本は横山はクローザーですけど一番難しいところを横山に任せたいと思います」と基本は抑えで考え、臨機応変に対応していくと話しました。