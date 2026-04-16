元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットを投稿した。

「ヤングマガジンさん表紙です」と報告した。たわわなバストが際立つ、赤と白の奇抜なデザインのビキニ水着姿をアップ。「宮古島に行ってきたよ〜 赤の衣装が目印です ぜひゲットしてね」と沖縄・宮古島の海を背に、笑顔でピースサインを送るショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「えっぐい！」「神スタイル」「大迫力」「異次元」「かわいい上にスタイルが抜群」「ビジュ最強」「エロくてかわいい」「谷間長すぎる」「デカすぎ！」「重そう」「また大きくなった？」「まん丸天使」などのコメントが寄せられている。

本郷は大阪府出身。15年、第2回AKB48グループドラフト会議のチームN1位指名でNMB48に加入。21年4月に「BUBKA」で初の水着グラビア披露。22年6月には1st写真集「美しい果実」を発売。23年5月に2nd写真集「どこを見ればいい？」も発売。同年6月、NMB48を卒業。25年12月には3rd写真集「いつのまに、」を発売。趣味はギター。特技は歌、ダンス。157センチ。血液型B。