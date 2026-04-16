◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝

巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１５日、初の１軍合流を果たした。阪神戦が行われる予定だった甲子園で「いつ呼ばれてもいい準備はしていたので、うれしい気持ちと、やってやろうという２つの気持ちです」と決意を語った。１４日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）後に昇格を伝えられ「考えてもいなかったですし、想像もしていなかった」と朗報の瞬間を振り返った。

皆川はキャンプ１軍スタートもオープン戦で打率２割１分４厘と結果を残せず開幕前に２軍に降格。「真っすぐを捉える能力を１軍で課題として、ファームで意識してやっていきたいなという思いで打席に立っていた」と２軍ではバットの出し方やタイミングの取り方を調整しながら直球への対応力を磨いた。コンスタントに安打を放ち、ファーム・リーグでは打率２割６分１厘をマーク。持ち味の強肩でもアピールしてきた。

レギュラーは固まりきっていない。１５試合を終えて、外野は松本が１０試合で中堅で先発出場。左翼はキャベッジが全試合先発出場中だ。しかし、右翼は一番出場が多かった中山が１２試合に出場しているが打率１割４分７厘と期待された打撃で本領発揮できずこの日、出場選手登録を抹消された。丸、佐々木、平山、皆川で争う構図となり「守備とか不安も少しはあるんですけど、その中で自分のベストを尽くしたい」。怖いもの知らずのルーキーが、想像より早く訪れたチャンスをものにする。（臼井 恭香）