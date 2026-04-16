ダウ平均は小幅安 ＩＴ・ハイテク株への買いは継続＝米国株概況 ダウ平均は小幅安 ＩＴ・ハイテク株への買いは継続＝米国株概況

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NY株式15日（NY時間16:20）（日本時間05:20）

ダウ平均 48463.72（-72.27 -0.15%）

S＆P500 7022.95（+55.57 +0.80%）

ナスダック 24016.02（+376.94 +1.59%）

CME日経平均先物 58600（大証終比：+240 +0.41%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安となったものの、ＩＴ・ハイテク株への買いは続き、ナスダックは大幅高。ダウ平均については、産業株の下げが指数を圧迫。カナダのレジャー車メーカーのＢＲＰ社が米国の金属関税の変更を受けて業績見通しを撤回したことが嫌気されている。キャタピラー＜CAT＞がダウ平均を押し下げた。



ただ、米株式市場はイラン紛争開始以降の下げを完全に取り戻し、最高値圏に再浮上。和平協議への期待を背景とした上昇の流れは続いている。現在、週内にも再開されるであろう次の協議を注視している状況。



米国とイランが第２回目の協議を模索する中、戦闘開始以降に積み上がっていたリスクプレミアムは徐々に剥落しつつある。トランプ大統領は前日に、協議が今後２日以内に再開される可能性があるとし、戦闘は終結に近いと発言していた。



一部からは「紛争を巡る流動性確保の動きも峠を越し、リスク許容度の改善が始まっており、それがリスク資産を支えている」との指摘も出ていた。



バンカメ＜BAC＞が決算を受け上昇。１株利益、経常収益とも予想を上回った。市場のボラティリティの高まりを背景に、トレーディング収益は増収となったものの、予想範囲内となった。株式トレーディング収益は過去最高を記録し、予想も上回ったものの、債券・為替・商品（ＦＩＣＣ）が予想を下回りそれを相殺した。純受取利息（ＮＩＩ）、投資銀行部門は堅調だった。



モルガン・スタンレー＜MS＞が決算を受け上昇。主力のウェルス・マネジメントが好調だったほか、トレーディング部門も株式、債券・為替・商品（ＦＩＣＣ）とも好調だった。投資銀行部門も好調で、Ｍ＆Ａアドバイザりーの手数料収入は予想を上回っている。



ナイキ＜NKE＞が上昇。同社の取締役も務めるアップル＜AAPL＞のクックＣＥＯがナイキ株を２万５０００株購入していた。



ビットコインマイニングを手掛けるテラウルフ＜WULF＞が下落。増資を発表した。１株１９ドルで４７４０万株を発行。発行価格は直近終値よりも約９．３％低い水準。



ギットラボ＜GTLB＞が上昇。グーグルクラウドとの提携を発表した。両社は、バーテックスＡＩを活用し、企業向けにエージェント型ＤｅｖＳｅｃＯｐｓ機能を提供する協業を発表。



アパレルのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞が上昇。女優のシドニー・スウィーニー氏を起用した新キャンペーンの発表を好感。



アパレルのオールバーズ＜BIRD＞が６倍強の急騰。同社が事業をＡＩインフラへ転換すると発表したことが買い手掛かり。同社は、ＧＰＵ－ａｓ－ａ－ＳｅｒｖｉｃｅおよびＡＩネイティブクラウド事業への転換を目指し、５０００万ドルの転換型資金調達を実施すると発表した。社名も「ニュー・バードＡＩ」へ変更する計画。



スナップチャットを運営するスナップ＜SNAP＞が上昇。コスト削減と黒字化を目指し、全世界の従業員の約１６％にあたる約１０００人の正社員を削減すると発表した。



テレヘルス（遠隔医療）のヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が上昇。ＦＤＡが今夏、未承認のペプチド注射薬について規制緩和の是非を検討する会合を開催する予定だと伝わったことが材料視されている。



バンカメ＜BAC＞ 54.32（+0.97 +1.82%）

ナイキ＜NKE＞ 45.44（+1.24 +2.81%）

モルガン・スタンレー＜MS＞ 191.62（+8.28 +4.52%）

テラウルフ＜WULF＞ 19.67（-1.28 -6.11%）

ギットラボ＜GTLB＞ 21.76（+1.68 +8.37%）

アメリカン・イーグル＜AEO＞ 19.42（+1.65 +9.29%）

スナップ＜SNAP＞ 6.04（+0.44 +7.86%）

オールバーズ＜BIRD＞ 16.99（+14.50 +582.33%）

ヒムズ＆ハーズ＜HIMS＞ 24.29（+2.93 +13.72%）



アップル＜AAPL＞ 266.43（+7.60 +2.94%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 411.22（+18.11 +4.61%）

アマゾン＜AMZN＞ 248.50（-0.52 -0.21%）

アルファベットC＜GOOG＞ 334.47（+3.89 +1.18%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 337.12（+4.21 +1.26%）

テスラ＜TSLA＞ 391.95（+27.75 +7.62%）

メタ＜META＞ 671.58（+9.09 +1.37%）

エヌビディア＜NVDA＞ 198.87（+2.36 +1.20%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 258.12（+3.05 +1.20%）

イーライリリー＜LLY＞ 905.03（-17.47 -1.89%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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