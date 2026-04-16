米１０年債利回り上昇 原油高止まりでインフレ懸念が根強い＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油高止まりでインフレ懸念が根強い＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 3.757（+0.012）

米10年債 4.278（+0.030）

米30年債 4.892（+0.031）

期待インフレ率 2.401（+0.018）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン紛争を受けた中東での供給制約により原油価格が高止まりしており、インフレ懸念が根強い。



２月末の米国による対イラン攻撃以降、原油価格は約３０％上昇し、これが利回りの主要な変動要因となっている。エネルギー価格の上昇は消費者物価の上昇にも寄与している。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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