日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は美浦取材班の高木翔平（35）が担当。皐月賞にグリーンエナジー、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーの3頭を出走させる上原佑紀調教師（36）に決戦前の思いを聞いた。

上原佑師はJRAで開業済みの調教師では2番目に若い36歳。それでも地に足が着いた立ち居振る舞いには風格すら感じさせる。「今は凄く競馬が楽しい」と話す同師。「仕事にストレスを感じたりはしていないですね。見ているだけで楽しい。今は休みの日も競馬のことばかり考えている。競馬が趣味という感じですね」とさわやかに笑った。

開業3年目の昨年はピコチャンブラック（皐月賞18着）でクラシック初挑戦。その経験も糧にし、今年は3頭の実力馬で皐月賞獲りに挑む。京成杯を見事なイン突きで勝ち切ったグリーンエナジー、G1ホープフルSで2着に頑張ったフォルテアンジェロ、弥生賞ディープ記念で連対したライヒスアドラー。師は「どうすれば競馬で最大限のパフォーマンスを出せるかを考えています。少しずつ不可解な負けがなくなってきたかなと思う」と説明。今年の3頭は全てここまでキャリア3戦。本番まで余力を残しながら調整できているのも大きい。「クラシックを意識するなら数は使いたくない。それが昨年よりは今年の方がかみ合っている感じがある」と自信をのぞかせる。

個性的な3頭を“3兄弟”に例えてもらうと「マウントを取りがちな長男がライヒスアドラー。キャラはかぶるけど、よりやんちゃな三男なのがグリーンエナジー。そんな兄と弟を見ているからメンタルが安定している優秀な次男がフォルテアンジェロですかね」と笑顔。キャラが違っても、おのおのが秘めるポテンシャルには期待大。「みんな仲がいいですよ。レースでは“またアイツがいる”って思うんじゃないかな。お互いが高め合えるよう意識してやってきた。忖度（そんたく）なしに3頭ともチャンスがあると思っています」と真っすぐに語った。

勝てば04年ダイワメジャーで皐月賞を制した父・博之師との“父子制覇”になるが、変に力が入る様子はない。「学生の時にテレビで見ていたのはもちろん覚えていますが、（父子制覇に）そんなに思い入れはないです。一番意識しているのはダービー。人が焦り過ぎないように平常心でやっていきたい」。平成生まれ調教師初のクラシック制覇が懸かる大一番が迫っても、若き指揮官はどこまでも自然体だ。

◇高木 翔平（たかき・しょうへい）1990年（平2）生まれ、広島県出身の35歳。15年入社で23年から東京本社予想を担当。BSイレブン出演中。