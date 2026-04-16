ヤンキース相手に2戦連発

米大リーグ・エンゼルスのマイク・トラウト外野手は今季ここまで5本塁打、OPS.896と復活に向けて好調を維持している。リーグMVP3度のスーパースターに対し、米名物コメンテーターが「トレードを要求することはできないか？」と懇願。米記者からは「トラウトが好調かどうか見分ける最良の方法だ」と皮肉交じりに伝えている。

トラウトは13日（日本時間14日）の敵地ヤンキース戦で5打数2安打2本塁打5打点と大活躍。しかし、チームは10-11で敗れた。これに反応したのが、米名物コメンテーターのスティーブン・A・スミス氏だ。司会を務める米スポーツ専門局「ESPN」の番組「ファースト・テイク」の中で、トラウトにエンゼルスからの“脱出”を呼びかけた。

スミス氏は「我々が今まで見てきた球史で最高の才能だ。マイク・トラウトよ、俺たちは君のことを愛している。君のことを見飽きることはない。トレードを要求することはできないか？」と懇願。「エンゼルスは2014年からプレーオフに進出していない。2015年以降、勝ち越しのシーズンがない」と指摘し、「偉大なトラウトがプレーオフでプレーするところを見せてくれないか」と熱弁した。

番組公式Xが映像を公開すると、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の元エンゼルス番サム・ブラム記者が反応。「マイク・トラウトが好調かどうか見分ける最良の方法は、誰かがトレードを要望してくれと彼に提案することだ」と皮肉交じりに引用ポストした。

トラウトは翌日のヤンキース戦でも2戦連発の5号を放つなど、打率.222、5本塁打、13打点、OPS.896の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）