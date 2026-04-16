ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が１５日、都内で行われた「２０２６年劇団☆新感線４６周年興行・夏公演 ＳＨＩＮＫＡＮＳＥＮ☆ＲＳＰ 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」（６月１２日開幕、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥほか）の製作発表に主演の宮野真守（４２）、古田新太（６０）らと登壇した。

神山にとっては、１６年の「Ｖａｍｐ Ｂａｍｂｏｏ Ｂｕｒｎ〜ヴァン！バン！バーン！〜」以来１０年ぶりの新感線参加。「また皆さんとバカ騒ぎしたいと思っていた」と待ち望んだ。主演の宮野とは初共演で「アニメが好きで、宮野さんがお声を担当しているアニメもたくさん見させていただいる。宮野さんの声を聴きながら担当されているキャラクターに変換されるところがある。それが本当に幸せ」と明かした。

さらに「（宮野が）カミちゃんと呼んでくれるのがうれしい」と感激。宮野から「いつマモと呼んでくれるの？」と迫られ、神山は「呼んでいいんですか？今日を機にマモちゃんで。マモちゃん、カミちゃんで」と、より距離を近づけた。