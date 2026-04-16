「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）

マー君撃ちで再ダッシュや！！阪神・森下翔太外野手（２５）が１５日、巨人・田中将との対戦に意欲を燃やした。この日の「伝統の一戦」は雨天中止となり、先発だったベテラン右腕が１６日にスライド登板。公式戦では初となる日米通算２００勝投手との対峙（たいじ）を心待ちにした。

「第一線で活躍されていましたし、日本に帰ってきて今もプレーをされているのも本当にすごい。やっぱり長くできているっていうのは経験もそうですけど、体のタフさもある方なんだと思う。すごく対戦が楽しみだなと思います」

昨季偉大な記録を成し遂げた投手に尊敬の念を示したが、グラウンド上では全力で向かっていくだけだ。３月８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）では、自身がＷＢＣ出場のため不在だった中、チームは田中将に３回１安打無失点と封じられた。勢いそのままに今季２試合で１勝０敗、防御率１・４２と好調の相手だけに、早い段階で攻略しておきたいところだ。

「対戦もあんまりしたことないんで、やってみないと分からない」と話したが、昨年３月９日の同戦で１打席対戦した際には左前打を放っており、悪い印象はない。シーズン最初の甲子園でのＴＧ戦となった１４日は、新加入の則本に苦戦し黒星。今季初の連敗を回避して再び勢いに乗るためにも、ここまで６本塁打を放っている主軸のバットで雨上がりの聖地に虹を架ける。

この日は室内練習場で調整。昨季、雨天中止翌日の森下は２１打数７安打の打率・３３３、４打点と好成績だ。「結果が全てなので。もっと打てる打席もある」。理想の打撃への渇望が、背番号１を突き動かす。