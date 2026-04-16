「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）

阪神は１５日、巨人戦（甲子園）が雨天中止となり、甲子園室内で調整した。藤川球児監督（４５）は“立石効果”による野手陣への好影響に言及。離脱していたドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１４日の２軍戦で実戦復帰した同日に、１軍では前川、高寺が躍動。好循環する左翼争いを「いい傾向」と捉えた。開幕からの連続カード勝ち越しが５で止まった中、１６日の一戦から仕切り直す。

降りしきる雨音を遠くに聞きながら、恨めしそうに“水入り”を受け止めた。甲子園での伝統の一戦第２ラウンドは雨で流れ、チームにとっては今季初の中止。藤川監督は「伝統の一戦ですからね。楽しんでいただけるような喜怒哀楽がありますから。（観戦予定の）ファンの方のことを考えれば今日が残念だね」と虎党の心中を推察した。

チームはここまで１６試合を戦い、１１勝５敗の２位。その中で「本当に、これも不思議なことでね」とドラフト１位・立石に触れた。立石は３月２５日のファーム・オリックス戦にスタメン出場するも、その際に左手首を負傷。同２７日に「左手首の関節炎」と診断された。その後はリハビリ期間を経て、今月１４日のファーム・ソフトバンク戦で実戦復帰。「５番・左翼」で先発出場していた。

藤川監督は「立石が復帰するところで前川がね」と名前を挙げ「中川がまだ居たり、高寺がまた打ったり。これは良い傾向だし、いつの時代でもそういうことが起こりえるところですから」と波及する“立石効果”をプラスに捉えた。

前川は１４日・巨人戦でチーム唯一のマルチ安打を記録。七回には反撃の口火となる適時打を放っていた。同じ左翼争いに身を置く高寺も、代打で七回に一時逆転となる２点適時打。ともに真剣勝負の中で必死さを押し出し、まい進している。

「選手にかかわらず物作りでもそうなんだけど、できかけて“３歩進んで２歩下がって”を繰り返しながら、選手も一人前になっていきますから」と藤川監督。長丁場のシーズンでは浮き沈みが伴う。その中で生じる若虎たちの切磋琢磨（せっさたくま）が、チーム力の強化につながる。だからこそ「自然を待つというかね。自然に待たないといけないですね。こういうものはね」と改めて強調した。

カード初戦に惜敗したことで、１６日に勝っても対戦成績は１勝１敗になる。開幕からの連続カード勝ち越しは５で止まるが、ネガティブに捉える必要はない。阪神は今季１２球団で唯一、連敗がない。「落ち着かないというのは、どのチームもしばらく同じじゃないですかね」と指揮官。若虎たちがもたらす好循環も力に、まずは１６日の一戦で白星をもぎ取る。

◆立石の現状と１軍昇格への目安 立石は１月の新人合同自主トレ中の「右脚の肉離れ」や３月に「左手首の関節炎」などで出遅れた。藤川監督は焦らず経験を積ませる方針を示し、１軍昇格への目安を「５０〜６０打席に立ってから」とした。３週間ぶりに実戦復帰を果たした１４日までに、ファーム公式戦では７試合に出場。１９打席に立ち５安打、１本塁打、６打点、打率．２７８の成績を残している。４月予定の残り１１試合（練習試合も含む）で順調に出場できれば、昇格の目安をクリアする。