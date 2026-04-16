「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）

阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）は１５日、先発予定だった巨人戦の中止を受け、甲子園室内でキャッチボールなどの調整を行った。大竹が登板予定だった１６日の同戦（甲子園）にスライド登板し、来日初勝利を目指す。

“恵みの雨”となるか。イレギュラーな動きとなったが、左腕に憂慮はない。「ほとんど影響はないと思っているよ。一日休めたし、そういう意味ではありがたいことくらいに思っているよ」とプラスに捉えている。

“伝統の一戦”と称される巨人とのマッチアップ。「日本に来る前に代理人から聞いていた。（明日）実際の雰囲気を感じて、その中に入るのがすごい楽しみ」。聖地に漂う独特の雰囲気を楽しみながら、因縁の対決を制す構えだ。

ただ打線は強敵だ。１４日の同戦は１点ビハインドの終盤に、阪神リリーフ陣を打ち崩し競り勝っている。この戦いを見て「（警戒する打者は）全員だと思っている。簡単にアウトになってくれない打者が多い」と気を引き締めた。「しっかりみんなに守ってもらえるように。ゾーンに強い球をしっかり投げてどんどん攻めていきたい」とアグレッシブに挑んでいく。

オフの日には京都観光で英気を養った。清水寺を訪れるなど、すっかり日本になじんでいる様子だ。「（清水寺は）町を見下ろせて、すごくきれい。思い出に残っています」。聖地のマウンドからの景色も最高の思い出にしてみせる。