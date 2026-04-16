柏崎刈羽地域のブランド米で極早生品種の『葉月みのり』の田植えが始まりました。新潟県内で最も早く、お盆ごろに収穫されます。

山に雪が残る中、柏崎市藤井の三上雅さんの田んぼで4月15日、極早生品種『葉月みのり』の田植えが始まりました。



「県産の新米をいち早く味わいたい」という消費者のニーズに応えるため、2019年から本格的に栽培が始まった葉月みのり。



コシヒカリとこしいぶきの食味を受け継ぎ、粒が大きく、甘みが強いのが特長で、名前の通り8月のお盆ごろに収穫を迎えます。



【田村農産 三上雅 代表取締役】

「毎年思うが、田植えまでなんとかこぎつけたなと」



葉月みのりは去年、猛暑の影響で一等米比率が5．8％まで落ち込んでいて、今年は挽回したいと三上さんは力を込めます。



【田村農産 三上雅 代表取締役】

「生産者側からすればできることを、日々の管理、水をやったり、抜いたり、肥料をやったりということを確実にこなしていこうと思っている」



葉月みのりは今年、63人の生産者が160ヘクタールで作付けし、約800トンの収穫を見込んでいます。