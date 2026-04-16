「阪神（降雨中止）巨人」（１５日、甲子園球場）

巨人の田中将大投手（３７）が１５日、スライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発することが決まった。１４時３０分に決まった雨天中止に、気持ちを即座に切り替える。「雨がね、早い段階で決まったのでよかったです」。自身初となる伝統の一戦で誓うは勝利のみだ。

今季はここまで２試合に登板して１勝０敗、防御率１・４２。春季キャンプから状態のよさをキープし続けている。杉内投手チーフコーチは好調の要因を問われ、「変化球に頼らなくてもファウル、見逃しが取れている」と直球の強さを挙げた。

昨季巨人に移籍したが、阪神との対戦はなし。伝統の一戦のマウンドに満を持して向かう。その舞台は甲子園だ。だが、熱を帯びる周囲とは対照的に「（甲子園への）特別な感情は別にない」と言い切る。聖地にまつわる物語を切り離した。

１４日には逆転勝利し、弾みをつけた勢いを水に流すわけにはいかない。「伝統の一戦と言われるカードは他にはない。誰もが経験できることではないと思うんで。いい投球をして勝利につなげることができればいい」。思い出には浸らない。闘志全開で、勝利のバトンをつないでいく。