ヤクルトが、“ゆとり”の先発ローテ再編を組むことが１５日、分かった。先発の枚数を増やすことで開幕ローテ入りした投手の登板間隔をきっちり空け、休養を与えて万全の態勢にする方針だ。

昨季の王者・阪神を上回る１１勝４敗の貯金７で現在、セ界１位。先発陣の踏ん張りも要因の一つで、池山監督は「プラン通りいってる。うまい具合に登板した投手が試合をつくってくれている」と高評価する。だがシーズン序盤から先発陣をフル回転させるような運用はしない。

１４日・ＤｅＮＡ戦（松山）に先発した小川はこの日、出場選手登録を抹消された。１２日には今季３戦３勝の山野、１３日には、１２日・巨人戦（東京ド）で七回１死まで“完全”投球の高梨を抹消した。３投手にリフレッシュさせ、次戦に臨ませる狙いが当然ある。

その上で先発ローテを再編する。１７日からの巨人３連戦（神宮）中に、新加入した右腕のナッシュ・ウォルターズとドラフト４位左腕・増居翔太（トヨタ自動車）を今季初先発させる可能性がある。増居は、デビュー戦となった１２日・巨人戦で２点リードの八回に登板し、１回を１安打３奪三振無失点と圧巻の投球を披露した。

フレッシュな顔ぶれも抜てきし、“ゆとり”のローテ再編で準備も万全。変幻自在の投手起用で首位の座をがっちりキープする。