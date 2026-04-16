【経済指標】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（4月）21:30

結果 11.0

予想 0.0 前回 -0.2



＊米輸入物価指数（3月）21:30

結果 0.8％

予想 2.3％ 前回 0.9％（1.3％から修正）（前月比）



＊NAHB住宅市場指数（4月）23:00

結果 34

予想 37 前回 38



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -91.3万（4億6380万）

ガソリン -632.8万（2億3294万）

留出油 -312.2万（1億1156万）

（クッシング地区）

原油 -172.7万（2976万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・大半の地区はわずかあるいは緩慢な成長を報告。

・物価上昇率は全体として緩やか。

・中東紛争が不確実性の主な要因。

・全地区でエネルギーおよび燃料費が急騰。

・ほぼ全ての地区で雇用は横ばい、あるいは小幅増加。



＊トランプ大統領

・パウエル議長が期限までに辞めなければ、解任せざるを得ない。

・トランプ大統領にパウエル議長を解任する権限があるかは不明。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・政策金利は当面据え置くきが基本シナリオ。

・上下双方のリスクがある。

・経済データ次第。

・インフレが高止まりする可能性。

・消費者の支出意欲が低下すれば雇用にも影響が及ぶ。



＊ベッセント財務長官

・利下げ、ＦＲＢが待つ必要あるなら理解する。

・ＦＲＢは最終的にはさらに金利を引き下げる。

・ガソリン価格は急速に下がり始めるだろう。



＊米国はまだ合意していないとの報道も

米国とイランは停戦延長および交渉再開に向けて前進しており、来週に期限を迎える脆弱な停戦の維持を図っている。停戦延長について両国が「原則合意」に達したと伝わっていた。しかし、別の報道では「米国とイランは合意に向け接触を継続してはいるが、米国は停戦延長には合意してはいない」と伝えていた。



＊片山財務相

・米財務省を訪問

・市場を落ち着かせる必要がある。

・必要ならば断固たる措置も取る。

・日米で為替についてしっかり議論した。

・いままで以上に緊密な連絡を取ることで一致。

・ベッセント長官が中国訪問の際に日本にも立ち寄る。

・金融政策については話していない。



＊ナーゲル独連銀総裁

・ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にある。

・イラン紛争の影響でユーロ圏経済はより厳しいシナリオ寄りにシフト。

・状況は非常に不透明。

・ＥＣＢはあらゆる選択肢を維持する必要。

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