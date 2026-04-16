ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（4月）21:30
結果 11.0
予想 0.0 前回 -0.2
＊米輸入物価指数（3月）21:30
結果 0.8％
予想 2.3％ 前回 0.9％（1.3％から修正）（前月比）
＊NAHB住宅市場指数（4月）23:00
結果 34
予想 37 前回 38
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -91.3万（4億6380万）
ガソリン -632.8万（2億3294万）
留出油 -312.2万（1億1156万）
（クッシング地区）
原油 -172.7万（2976万）
＊（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・大半の地区はわずかあるいは緩慢な成長を報告。
・物価上昇率は全体として緩やか。
・中東紛争が不確実性の主な要因。
・全地区でエネルギーおよび燃料費が急騰。
・ほぼ全ての地区で雇用は横ばい、あるいは小幅増加。
＊トランプ大統領
・パウエル議長が期限までに辞めなければ、解任せざるを得ない。
・トランプ大統領にパウエル議長を解任する権限があるかは不明。
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・政策金利は当面据え置くきが基本シナリオ。
・上下双方のリスクがある。
・経済データ次第。
・インフレが高止まりする可能性。
・消費者の支出意欲が低下すれば雇用にも影響が及ぶ。
＊ベッセント財務長官
・利下げ、ＦＲＢが待つ必要あるなら理解する。
・ＦＲＢは最終的にはさらに金利を引き下げる。
・ガソリン価格は急速に下がり始めるだろう。
＊米国はまだ合意していないとの報道も
米国とイランは停戦延長および交渉再開に向けて前進しており、来週に期限を迎える脆弱な停戦の維持を図っている。停戦延長について両国が「原則合意」に達したと伝わっていた。しかし、別の報道では「米国とイランは合意に向け接触を継続してはいるが、米国は停戦延長には合意してはいない」と伝えていた。
＊片山財務相
・米財務省を訪問
・市場を落ち着かせる必要がある。
・必要ならば断固たる措置も取る。
・日米で為替についてしっかり議論した。
・いままで以上に緊密な連絡を取ることで一致。
・ベッセント長官が中国訪問の際に日本にも立ち寄る。
・金融政策については話していない。
＊ナーゲル独連銀総裁
・ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にある。
・イラン紛争の影響でユーロ圏経済はより厳しいシナリオ寄りにシフト。
・状況は非常に不透明。
・ＥＣＢはあらゆる選択肢を維持する必要。
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（4月）21:30
結果 11.0
予想 0.0 前回 -0.2
＊米輸入物価指数（3月）21:30
結果 0.8％
予想 2.3％ 前回 0.9％（1.3％から修正）（前月比）
＊NAHB住宅市場指数（4月）23:00
結果 34
予想 37 前回 38
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 -91.3万（4億6380万）
ガソリン -632.8万（2億3294万）
留出油 -312.2万（1億1156万）
（クッシング地区）
原油 -172.7万（2976万）
＊（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・大半の地区はわずかあるいは緩慢な成長を報告。
・物価上昇率は全体として緩やか。
・中東紛争が不確実性の主な要因。
・全地区でエネルギーおよび燃料費が急騰。
・ほぼ全ての地区で雇用は横ばい、あるいは小幅増加。
＊トランプ大統領
・パウエル議長が期限までに辞めなければ、解任せざるを得ない。
・トランプ大統領にパウエル議長を解任する権限があるかは不明。
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・政策金利は当面据え置くきが基本シナリオ。
・上下双方のリスクがある。
・経済データ次第。
・インフレが高止まりする可能性。
・消費者の支出意欲が低下すれば雇用にも影響が及ぶ。
＊ベッセント財務長官
・利下げ、ＦＲＢが待つ必要あるなら理解する。
・ＦＲＢは最終的にはさらに金利を引き下げる。
・ガソリン価格は急速に下がり始めるだろう。
＊米国はまだ合意していないとの報道も
米国とイランは停戦延長および交渉再開に向けて前進しており、来週に期限を迎える脆弱な停戦の維持を図っている。停戦延長について両国が「原則合意」に達したと伝わっていた。しかし、別の報道では「米国とイランは合意に向け接触を継続してはいるが、米国は停戦延長には合意してはいない」と伝えていた。
＊片山財務相
・米財務省を訪問
・市場を落ち着かせる必要がある。
・必要ならば断固たる措置も取る。
・日米で為替についてしっかり議論した。
・いままで以上に緊密な連絡を取ることで一致。
・ベッセント長官が中国訪問の際に日本にも立ち寄る。
・金融政策については話していない。
＊ナーゲル独連銀総裁
・ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にある。
・イラン紛争の影響でユーロ圏経済はより厳しいシナリオ寄りにシフト。
・状況は非常に不透明。
・ＥＣＢはあらゆる選択肢を維持する必要。