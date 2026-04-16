【経済指標】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（4月）21:30
結果　11.0
予想　0.0　前回　-0.2

＊米輸入物価指数（3月）21:30
結果　0.8％
予想　2.3％　前回　0.9％（1.3％から修正）（前月比）

＊NAHB住宅市場指数（4月）23:00
結果　34
予想　37　前回　38

米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油　-91.3万（4億6380万）
ガソリン　-632.8万（2億3294万）
留出油 　-312.2万（1億1156万）
（クッシング地区）
原油　-172.7万（2976万）
＊（）は在庫総量

【発言・ニュース】
＊米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・大半の地区はわずかあるいは緩慢な成長を報告。
・物価上昇率は全体として緩やか。
・中東紛争が不確実性の主な要因。
・全地区でエネルギーおよび燃料費が急騰。
・ほぼ全ての地区で雇用は横ばい、あるいは小幅増加。

＊トランプ大統領
・パウエル議長が期限までに辞めなければ、解任せざるを得ない。
・トランプ大統領にパウエル議長を解任する権限があるかは不明。

＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・政策金利は当面据え置くきが基本シナリオ。
・上下双方のリスクがある。
・経済データ次第。
・インフレが高止まりする可能性。
・消費者の支出意欲が低下すれば雇用にも影響が及ぶ。

＊ベッセント財務長官
・利下げ、ＦＲＢが待つ必要あるなら理解する。
・ＦＲＢは最終的にはさらに金利を引き下げる。
・ガソリン価格は急速に下がり始めるだろう。

＊米国はまだ合意していないとの報道も
　米国とイランは停戦延長および交渉再開に向けて前進しており、来週に期限を迎える脆弱な停戦の維持を図っている。停戦延長について両国が「原則合意」に達したと伝わっていた。しかし、別の報道では「米国とイランは合意に向け接触を継続してはいるが、米国は停戦延長には合意してはいない」と伝えていた。

＊片山財務相
・米財務省を訪問
・市場を落ち着かせる必要がある。
・必要ならば断固たる措置も取る。
・日米で為替についてしっかり議論した。
・いままで以上に緊密な連絡を取ることで一致。
・ベッセント長官が中国訪問の際に日本にも立ち寄る。
・金融政策については話していない。

＊ナーゲル独連銀総裁
・ＥＣＢは基本シナリオと悪化シナリオの間にある。
・イラン紛争の影響でユーロ圏経済はより厳しいシナリオ寄りにシフト。
・状況は非常に不透明。
・ＥＣＢはあらゆる選択肢を維持する必要。