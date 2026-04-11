人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」には、雨を降らせる不思議な粉が登場する。

架空のモノのようだが、人工的に雨などを降らせる「気象制御」は半世紀以上前から世界各国で実際に行われてきた。天気を思いのままに操れる未来はやってくるのだろうか。

雨量調整の試み

１月７日、富山県入善町の上空約３０００メートルに長さ約２キロ・メートルの一筋の雲が現れた。千葉大や富山大などの研究チームはこの日、航空機から粒状のドライアイス約３０キロ・グラムを散布。雨の「種」となる氷の粒を作る「シーディング（種まき）」という手法を確認した。氷の粒は上空で水蒸気を取り込んで大きくなると落下し、雨や雪となる。

日本は豪雨被害が多いうえ、地球温暖化の影響で気象災害が激しさを増すとみられている。チームは、海上で雨を降らせば雲が陸上にかかった時には雨量が減ると見込む。シーディングを過剰に行えば氷の粒は細かく小さくなって落ちにくくなり、雨が弱まる効果も期待する。

千葉大の小槻峻司教授は「海外では乾燥地帯に雨を降らせるためシーディングが行われている。豪雨被害を減らす目的では世界初の取り組みだ」と語る。

気象制御に取り組む国は現在５０以上。インドネシアやアラブ首長国連邦などでは年間数百回ものシーディングが行われているという。最も盛んな国の一つは中国で、３万〜４万人が気象制御に従事しているとされる。

気象制御の歴史は古い。横浜国立大の村上正隆・客員教授によると、研究が本格化したのは戦後で、米国では１９４６年にドライアイスによるシーディングが行われた。日本では翌４７年には九州大などが米軍と協力して実験し、以後、渇水対策や電力確保を目的に研究が進んだ。

東京・奥多摩の小河内ダムでは、「東京大渇水」を機に６６年に設置した「人工降雨装置」が今も運用されている。氷の結晶に似た「ヨウ化銀」を煙にのせて上空に送る仕組みで、稼働後に雨が降ったこともあったが、因果関係は不明だ。

２００１年を最後に本格的な稼働はないが、東京都の担当者は「稼働が必要なほど渇水が深刻だと示して節水を促す効果も期待している」と明かす。

効果の証明が難しく、気象制御の研究は下火になったこともある。しかし２１年度には、政府が野心的な研究を支援するプログラムの一つに選ばれた。

研究を統括する理化学研究所の三好建正チームディレクターは「現在はシミュレーション（模擬実験）技術の発展で研究の検証ができるようになったことが大きい」と説明する。

横浜国立大などのチームも政府のプログラムを担い、災害対策として台風を弱める研究を行う。台風は、雲になる際に熱を生む水蒸気を「燃料」にして発達する。チームは台風の周縁部で先に雲を作り、中心部への水蒸気の供給を抑えて勢力を弱める戦術をもくろむ。

模擬実験では、雲の種となる「硫酸塩」を十数トン散布した場合、風速を最大約５％弱められるとの結果が出ている。また、風による被害額をほぼ半減できる可能性もあるとわかった。

同大の筆保弘徳教授は「台風を弱める『ツボ』のような場所を探して硫酸塩を散布すれば、より小さな介入で大きな効果が得られる」と自信を見せる。

ただ不安も残る。ワンピースでは、粉の使用は風下の隣国に干ばつを招くため禁止された。現実でそれほど劇的に気象を変えるのは不可能とされるが、影響の慎重な見極めは必要だ。

小槻教授は「気象制御の実用化には社会的な合意を得ていくことが重要だ」と強調する。