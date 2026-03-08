俳優・岡田将生（３６）が１５日、都内でＴＢＳ系主演ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の放送直前イベントを、共演の染谷将太（３３）、中条あやみ（２９）らと行った。

時効が成立した両親殺害事件の犯人を、自ら追うため警察官となった兄弟を描くオリジナルサスペンス。２０年来の友人である岡田と染谷が兄弟役を務める。この日は第２話までの試写が行われ、岡田は「１、２話で染谷くんと兄弟感をものすごく出せたんじゃないかと思う」と手応えを口にし、染谷と兄弟役をやったことで生まれた魅力が「このドラマに全て詰まってる」と自信を示した。

公私ともに深い関係性の２人だけに、司会を務めたＪＰ（４２）からその点を触れられると「めちゃくちゃ仲良いと思います」と満面の笑みで答えたが、仲が良すぎる故の一幕も。中条のトーク中、岡田と染谷はマイクを通さず２人きりでおしゃべりを続け、中条は「今、私語を慎んでもらって良いですか？」と苦笑い。「染谷さん大好きだから…、岡田さん」とやんわり注意を受けていた。

兄弟の幼少期を演じた子役の金子拓真（５）と野田悠月（８）がサプライズゲスト登場し、岡田と染谷に似顔絵をプレゼントする場面も。染谷は「絵もこのドラマでは大事なキー」と明かしながら「すごいうれしい、飾らせていただきます」と感激していた。