漫画誌「週刊ヤングジャンプ」主催オーディション「制コレ22」グランプリの女優蓬莱舞（20）が10代最後の姿をおさめたセカンド写真集「ラストシーン」（光文社）を3月31日に発売した。昨年11月にタイ・バンコクやパタヤに向かい、ビーチをはじめ、路地や山間部のパイナップル畑など観光地から離れた場所でも撮影。このほど取材に応じ、作品の見どころや今度の活動への思いを語った。

一番の注目ポイントを聞くと「ゾウに乗りました！持ち上げられたり、ご飯をあげたり。一番楽しかったです」と笑顔でPRした。タイの雰囲気は自身にハマっていたといい「海も静かなところで撮りました。私もそういうところで撮りたいという思いがありましたし、向こうは人がゆったりと生きている感じが好きで、食べ物もおいしくて『移住したい！』と思いましたね。私はまだ（地元の）静岡から東京へ通ってお仕事をしていて、そういう自分とも合うなと思いました」と振り返った。

1人旅を思わせる素の表情を詰め込んだ一作。オーストラリアで撮影した24年の前作からは「動きのある写真も多くなった」といい、挑戦した初ランジェリーカットについては「逆にフレッシュに、初々しい感じの表情になるようにしました。ベッドでゴロゴロしながら撮影したので眠くなっちゃいました」と笑った。

お気に入りにはパイナップル畑で撮った赤を基調としたワンピースのカットを挙げた。「衣装合わせの時からどうしても着たいなと思っていた衣装で、お願いして撮らせていただきました。デザインがめちゃくちゃかわいくて、タイっぽいなとも思って。着られてよかったです」と笑顔。「映画を見ているような感覚になる1冊になったのかなと思うので、タイの空気感と共に感じていただけたらいいなと思います」と呼びかけた。

小学生の頃からモデルとしてファッションショーに出演しており、現在の事務所にスカウトされた。中学1年から本格的に活動を始めて9年目。活動を続ける中で「初めて受かった」のが高校2年生でグランプリをつかんだ「制コレ」だった。そこからグラビアでも活躍するようになり、ここ数年では映画や地上波作品への出演も増えた。

昨年は3月に日本とラオス合作の短編映画「虚空」出演、ABEMAドラマ「死ぬほど愛して」、フジテレビ系ドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」などに立て続けに出演。年末には公開映画「父と娘の7日間戦争」、ショートドラマアプリ「BUMP」の「私が推しに壊されるまで〜メン地下の罠〜」で主人公を熱演するなど活躍の幅は広がっている。

「去年はいろんな役だったり経験もしたので今年はそれを生かせる1年にしたい」と意気込み「より大きい映画とかにメインで出られるように。そして今年か来年には1人暮らしを始められるようにしたいです！」と力を込めた。演技を褒められることも増えたといい「もっと成長していくところを見ていただきたいですし、前よりは自分の中でも自信もついたかなと感じています」と話した。

20歳の決意を聞くと、仕事ではより多くの雑誌表紙を飾ることや「大きい映画とかにメインで出たいです。そのためにオーディションとかも頑張っています」。私生活では「1人でいろいろできるようになること（笑い）」といい「ご飯もそうですし、旅行に行ったりとかも。好き嫌いもなくしたいですね。生魚とか野菜が食べられなかったりするので。お姉さんになります！」と掲げた。

現在も地元静岡県で過ごしており、仕事の度に上京する生活を送る。これまでは両親から「心配だからやめなさい」と止められていたが、「今年か来年には1人暮らしを始めたい」と決心。「タイミングを逃してきたので。あとはもうちょっと外出する回数も増やしたいですね。車の免許も取りたいです。とりたくない気持ちもあるんですけど、そろそろ…」と“オトナ”へレベルアップした激動の20代にすることを誓った。【松尾幸之介】

◆蓬莱舞（ほうらい・まい）2006年（平18）1月17日生まれ、静岡県出身。日本人の父と、フィリピンと中国、スペインをルーツに持つ母のもとに生まれる。名前は芸名で「縁起がいい」と静岡県にある橋、蓬莱橋から。学生時代は吹奏楽部でコントラバスなどを担当。商業高校出身で簿記や情報処理、習字も得意。憧れの女優は山田杏奈。自宅ではチワワ、亀3匹、トカゲなども飼う。最近はお菓子作りにハマり、クッキーなどを作る。160センチ。