◆パ・リーグ ソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが連敗し、今季２度目のカード負け越しが決まった。結果的には敗れたものの、プロ２年目の庄子雄大内野手が神走塁で一時同点のシーンを演出した。

１点を追う７回、先頭の山川が四球で出塁すると牧原大の左前打で無死一、二塁とした。ここで庄子が二塁走者の山川に代わって出場。周東の犠打で１死二、三塁となった。

続く代打・中村晃の打席では、２ストライクとなってから二塁手・小深田が前進守備の位置に移動した。カウント２―２から直球をたたいた打球は、シフトがはまった形で小深田の元へ。それでも、抜群のスタートを切っていた庄子が頭から滑り込んだ。主審はセーフの判定を下し、楽天ベンチからリクエストも要求されたが結果は覆らなかった。

ゴロが転がった場合に本塁突入を意味する「ゴロゴー」がかかっていたこの場面。塁上では三塁コーチを務める大西崇之外野守備走塁兼作戦コーチと、第２リードの距離をしっかりと確認した。チームの決めごとである「（本塁に）真っすぐ入っていく」を体現し、自らの判断で頭から本塁に突っ込んだ。大西コーチも「庄子の足やったから取れた１点だった。スタートもしっかりできていたと思う」と称賛。小久保監督も「ゴロゴーでライナーがダメな中、ああいう代走での活躍は評価上がりますね」とうなずいた。