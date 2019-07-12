◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝

巨人は１５日の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、先発予定だった田中将大投手（３７）が１６日の同戦にスライド先発することが決まった。移籍２年目で初となる伝統の一戦は仕切り直し。今季２登板で１勝負けなし、防御率１・４２と好調な右腕に３カードぶりの勝ち越しが託された。レギュラーシーズンでは自身４年ぶりとなる甲子園での登板を前に室内練習場で調整を行い「勝利につながる投球ができれば」と必勝を期した。

意に介さずだった。心をリセットし、田中将は終始、明るい表情で調整を進めた。先発予定のゲームが中止。報道陣の希望で、登板前日恒例の囲み取材が２日連続で発生した。「スライドの難しさ？ こういう囲みですかね（笑）ちょっと洗礼を受けてます」。そう冗談を飛ばす姿に長年の経験と余裕がにじんだ。

試合開始３時間半前の午後２時３０分に「雨天中止」のアナウンス。「中止が決まったの早いじゃないですか。そんな時間から集中してたら、試合もたないですから。早く決まった分、それは良かったかなと思います」とすぐ翌日に気持ちを切り替えた。プロ２０年目、日米通算２０１勝を誇るベテランはスライド登板の“鬼”でもある。楽天時代、試合中止の翌日に先発した試合では計４戦２勝０敗、防御率１・０３（３５回自責４）と圧巻の成績。うち３登板で９回を投げ抜き、残り１試合も８回無失点と一流の対応力を示してきた。

この起用は首脳陣の信頼の表れともいえる。開幕から２戦で１勝０敗、防御率１・４２と安定感が光る今季。前回８日の広島戦（マツダ）も移籍後最長の７回をわずか７９球で自責０と好投した。現状、先発陣で最も調子のいい投手を虎とぶつける。杉内投手チーフコーチは好調の要因を「ベース上の真っすぐの強さ。変化球に頼らなくてもファウル、見逃しを取れるところ」と分析し「期待してます」と背中を押した。

１０試合に先発した昨季は同一リーグで唯一、阪神との対戦だけがなかった。移籍２年目にして自身初の伝統の一戦。その重みは背番号１１も自覚している。「伝統の一戦と言われるカードは他にはない。そういう歴史あるゲームをやれるチームにいることは当たり前のことではない。誰もが経験できることではない。それを勝つ、いい投球をして勝利につなげられたら」と自らを奮い立たせた。

１４日の第１戦は執念の逆転劇で４―３勝利。甲子園では昨年から９試合連続１点差で勝負が決している。「昨シーズンはそういうゲームを落とすことの方が多かった。今シーズンは『こちら側が何とか最後つかみ取れるように』って気持ちで皆プレーしている。僕もしっかりと防げるところは防いでいきたい」。阪神戦は通算１１試合で５勝５敗。地元・兵庫の甲子園での対決に限れば、白星を挙げれば１０年５月１６日以来、１６年ぶりとなる。「状態がいいのは間違いない」。確かな自信を黒土のマウンドで証明する。（堀内 啓太）

◆田中将と甲子園 駒大苫小牧２年夏に全国制覇、翌夏は決勝で早実・斎藤佑樹（元日本ハム）と再試合にもつれる死闘を演じて準優勝。プロ入り後は楽天時代、阪神戦に通算１１登板、５勝５敗（２完投）。甲子園での対戦に限れば４登板１勝２敗、防御率３．００。巨人移籍後の甲子園登板は昨年３月９日のオープン戦で３回２安打１失点。今年も３月８日のオープン戦で先発し３回１安打無失点と好投した。