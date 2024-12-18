◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝

巨人が先発ローテーションを再編することが１５日、分かった。この日の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、先発予定だった田中将が１６日の同戦にスライド。同日に登板予定だったウィットリーは初勝利をかけ、１７日からのヤクルト３連戦（神宮）の初戦に回ることになった。開幕から金曜日の先発が続いていた竹丸は間隔を空け、２２日の中日戦（前橋）に登板する見込みとなった。

当初、ウィットリーはカード頭の火曜日だった。９日の広島戦（マツダ）が雨天中止になった影響を受けて中８日に変更になっていたが、さらに期間を空け、中９日でマウンドに立つ。開幕投手を務め、中６日でローテを回り、エース級との投げ合いが続いていた竹丸は中１１日に。前回はヤクルト打線を６回途中１失点に抑え２勝目を挙げていたが、２週連続同じ相手との対戦を回避すると同時に、間隔を空けて休養十分で臨むことが可能になった。

この日は竹丸、ウィットリーともに甲子園室内練習場でキャッチボール、ランメニューなどで調整した。１８、１９日のヤクルト戦（神宮）は予定通り、中６日でマタ、井上が登板見込み。則本も中６日で２１日の中日戦（長野）に登板するとみられる。ここまでチームは８勝７敗。ベストな布陣で、今季初の神宮に乗り込む。