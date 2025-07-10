オリックス・椋木蓮投手（２６）がプロ５年目で初セーブを挙げた。「５、６回から、自分の中で浮ついている気持ちがありました」。コンディショニングを優先した守護神・マチャドがベンチ外。いつもの８回から職場を変え、緊張感たっぷりに９回を迎えた。

先頭の仲三を歩かせた。今季７試合目で初の与四球。呼吸を整え、カナリオは遊ゴロ併殺に仕留めた。最後は平沢を二飛。記念球をポケットにしまった。「本当に一つの目標だった。早い時期に（セーブを）取れてよかった」。２１年のドラフト１位で入団したものの、新人だった２２年９月に右肘のトミー・ジョン手術を経験した苦労人。喜びがこみ上げてきた。

２４年１２月に同学年の一般女性と結婚。「料理が何もかも上手で本当においしい」と栄養面で完璧なサポートを受けている。彼女のレパートリーは豊富で、好物が、人気ドーナツからヒントを得た「トンデリング」。輪切りのタマネギに豚肉を巻き、ショウガ焼き風など味付けも多彩だ。彩り豊かな野菜が添えられた、愛情たっぷりのオリジナルメニュー。開幕から無失点を続ける１軍で、活躍しなければいけない理由がある。

先発で未勝利と苦しんだ昨季後半、リリーフへ配置転換。東北福祉大の先輩にもあたる岸田監督へ志願し、欠かせない存在になった。ブルペンでは同学年の古田島と２人がムードメーカー。「頑張れ！」と常に明るい声が飛ぶ。チームも京セラＤで７連勝を決め、貯金２。再浮上の右腕が、本物の戦力となっている。（長田 亨）