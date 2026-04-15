広島・新井貴浩監督（４９）が大胆采配で連敗を４で止めた。３点リードの７回、好投していた先発・栗林が２点を失い、なおも１死二、三塁の場面。２番手でドラフト２位・斉藤汰（亜大）を投入した。絶体絶命のピンチで武庫荘総合（兵庫）出身の肝っ玉ルーキーはオール直球勝負。１５０キロ超えを連発しわずか６球で福永を右直、村松を二ゴロに封じた。新人を迷わず送り出した指揮官は「すごく厳しい場面。よく抑えた」と手放しでたたえた。

開幕から不安定だったリリーフ陣。試合前時点で救援防御率５・３０はリーグ５位で、ここまで８敗中４度が７回以降の逆転負けだった。実績十分の島内、森浦が本調子ではないなか、ビハインド展開で起用してきた剛腕を初めてリード時に起用。中日に傾きかけていた流れを引き戻した。

執念のタクトがさえ、昨季から続いていた敵地での連敗も１０でストップ。新井監督は「選手みんなが連敗止めるんだという気持ちでやってくれた。久しぶりに勝ち試合をお見せすることができてうれしい」と胸を張った。攻めの采配が的中した価値ある１勝。ここから再加速する。（直川 響）