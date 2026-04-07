◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止

阪神・佐藤輝明内野手（２７）が１５日、３年ぶりの“マー君撃ち”を誓った。巨人戦（甲子園）が今季初めて雨天中止となり、先発予定だった田中将が１６日の同戦にスライド登板する。楽天時代の右腕に対して通算９打数４安打の打率４割４分４厘、１本塁打の主砲は「しっかりと準備して頑張ります」と甲子園の室内練習場で牙を研いだ。

開幕から全１６試合に「４番・三塁」で出場して打率４割、３本塁打、１４打点。５戦連続安打中と圧倒的な打力で相手に重圧を与えているが、本人は「また継続できるように。しっかり休んで、また明日（１６日）頑張ります」と同じセリフを繰り返すなど、自然体だ。フルスイングで日米通算２０１勝右腕に襲いかかる。

田中将と対戦経験のない森下も「長くここまでできているのは経験もそうですけど、体のタフさがある方なんだと思う。すごく対戦が楽しみ」と心を躍らせる。ここまで１６試合で打率３割２厘、６本塁打、１３打点と佐藤と同じく好調だ。雨天中止により開幕からの連続カード勝ち越しは「５」で止まったが、左右の大砲が再進撃の号砲を鳴らす。（中野 雄太）