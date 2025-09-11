◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止

先発予定だった阪神のイーストン・ルーカス投手は１６日にスライド登板することが決まった。「ほとんど影響はない。１日休めたし、何よりも雨の中で投げなくていいから、ありがたい」と笑顔。巨人打線に対し「昨日の試合を見ても、バットに当ててくるというか、簡単にアウトになってくれない打者が多い。それでも、どんどんストライクゾーンで攻めていきたい」と気を引き締めた。

「伝統の一戦」と呼ばれる特別なカードであることは来日前から熟知。「代理人から聞いて、自分自身でも映像を見たり、調べたりしていたので、それくらいの知識はあるよ」と、スライドでの巨人戦キープも大歓迎だ。３度目の登板。日本の打者についても「だいたい想像していた通り。バットに当てる技術が高い」と語りながら、待望の来日初勝利を目指す。

これまでの休日には、家族と大阪、京都、神戸の観光名所を巡った。清水から眺めた京都の景色に「すごくきれいで、今のところ一番の思い出」と感激。リラックスした表情で“仕切り直し”に備えた。