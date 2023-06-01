ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は５万８５４５円
NY株式15日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 48498.38（-37.61 -0.08%）
ナスダック 23974.70（+335.62 +1.42%）
CME日経平均先物 58545（大証終比：+185 +0.32%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.761（+0.017）
10年債 4.276（+0.028）
30年債 4.886（+0.025）
期待インフレ率 2.400（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.471（+0.042）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.98（-0.30 -0.33%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.00（-27.10 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
74604.50（+468.65 +0.63%）
（円建・参考値）
1185万9131円（+74497 +0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48498.38（-37.61 -0.08%）
ナスダック 23974.70（+335.62 +1.42%）
CME日経平均先物 58545（大証終比：+185 +0.32%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.761（+0.017）
10年債 4.276（+0.028）
30年債 4.886（+0.025）
期待インフレ率 2.400（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.471（+0.042）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.98（-0.30 -0.33%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.00（-27.10 -0.56%）
ビットコイン（ドル）
74604.50（+468.65 +0.63%）
（円建・参考値）
1185万9131円（+74497 +0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ