NY株式15日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　48498.38（-37.61　-0.08%）
ナスダック　　　23974.70（+335.62　+1.42%）
CME日経平均先物　58545（大証終比：+185　+0.32%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10559.58（-49.48　-0.47%）
独DAX　 24066.70（+22.48　+0.09%）
仏CAC40　 8274.57（-53.29　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.761（+0.017）
10年債　 　4.276（+0.028）
30年債　 　4.886（+0.025）
期待インフレ率　 　2.400（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.019）
英　国　　4.814（+0.033）
カナダ　　3.471（+0.042）
豪　州　　4.931（-0.019）
日　本　　2.412（+0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝90.98（-0.30　-0.33%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.00（-27.10　-0.56%）

ビットコイン（ドル）
74604.50（+468.65　+0.63%）
（円建・参考値）
1185万9131円（+74497　+0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ