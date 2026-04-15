ボートレース桐生のG1「開設70周年記念 赤城雷神杯」が5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。

6戦3勝、オール3連対と安定した走りが光る石野が予選をトップで通過した。伸びには納得していないものの、出足中心に軽快な動きを見せているだけに先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して1M先制を果たして、ポールポジションをゲットする。

対抗はレース足抜群の岩瀬。2コースから鋭い差しハンドルを入れて迫る。吉田は豪快に外をブン回る。白神は2番差しから道中勝負に持ち込みたい。

＜1＞石野貴之 伸びはひどいというか、いい人に結構行かれる。出足と乗りやすさはいいけど、このままではしんどい。本体をやる。

＜2＞岩瀬裕亮 バランスが取れている。エンジンはしっかりしている。

＜3＞吉田拡郎 足は普通はあって、いい足をしていると思う。着順通りな感じ。

＜4＞白神優 全体的に悪くなかった。どちらかと言えば出足、レース足がいいかな。気象条件に合わせたい。

＜5＞平本真之 ペラ失敗。ターンで横に進んでいた。2日目は凄く良くて好きな体感だった。エンジンは悪くないので合わせる。

＜6＞佐藤翼 ターンのロスがなくなった。スリットの足も悪くなかった。スタートはしやすい。不満はない。