お腹だけ落ちないなら…。40代以降に効かせたい“お腹をねじる動き”の重要性
体重は少し落ちたのに、お腹まわりだけ変わらないと感じていませんか？40代以降は、脂肪のつき方だけでなく“動きの偏り”によっても体型に差が出やすくなります。特にお腹は、日常動作では十分に使われにくい部位だからです。
“前後の動き”だけではお腹に効きにくい
歩く、立つといった動きは前後の動きが中心。そのため、お腹の横や奥にある筋肉は、意識しない限りほとんど使われません。
お腹をねじる動きは体幹まで届く
お腹まわりの筋肉は、お腹をねじる動きを取り入れることで、普段使えていない部分に刺激が入り、ウエストまわりの筋肉が目覚めやすくなります。
また、ねじり動作は体幹全体の安定にもつながるため、姿勢の崩れを防ぎやすくなるのも特徴。見た目だけでなく、動きやすさの面でもメリットがあります。
お腹に効かせるシンプル“ねじり運動”２つ
落ちないお腹の状態を変えたいなら、まずはお腹を“ねじることで整える”運動の習慣化がおすすめです。
（１）ツイストクランチ
仰向けで膝を立て、上体を起こしながら反対側の膝に向かってひねります（左右10回×２セット）
▲お腹の横が軽く縮む感覚を意識すると効きやすくなります
（２）立位ツイスト
立ったまま腕を軽く振りながら体を左右にひねります（20回）
▲肩と腰の向きを少しズラすイメージで行うと、体幹に刺激が入りやすくなります
いずれも「勢いで動かさないこと」、「お腹を意識してねじること」の２つがポイントです。
お腹が落ちにくいのは、単に脂肪がついているからではなく、使えていない筋肉があることも一因。ねじる動きを増やすことで、お腹は少しずつ変わりやすくなります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで制作しています
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