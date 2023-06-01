「本当によかった」日本騒然の一報から４日…木曜早朝にもたらされた“朗報”にSNS安堵「大丈夫だったのね」
現地４月15日開催のチャンピオンズリーグ準々決勝・第２レグで、日本代表DF伊藤洋輝を擁するバイエルンは、レアル・マドリーとホームで対戦している。
この大一番の１時間前、スターティングメンバーが発表され、11日のザンクトパウリ戦で左足のふくらはぎあたりを気にしてピッチに座り込んでしまい。67分に途中交代となった伊藤が無事にベンチ入りを果たした。
深刻な怪我には見えなかったが、これまで故障が多かっただけに、状態を懸念するファンは少なくなく、インターネット上は騒然となった。そのため、木曜日の早朝にメンバー入りの一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「あ、伊藤ベンチに入ってる。怪我大丈夫そうで良かった」
「やっぱり脚つっただけっぽくてよかった」
「大丈夫だったのね」
「攣っただけで本当によかった」
「ベンチ入ってるってことは怪我大丈夫そうなのかな。良かった」
「怪我じゃなくて良かった」
「先週末の試合で、太もも裏を気にしながら途中交代したので心配してた」
離脱にならなかったのは、日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
この大一番の１時間前、スターティングメンバーが発表され、11日のザンクトパウリ戦で左足のふくらはぎあたりを気にしてピッチに座り込んでしまい。67分に途中交代となった伊藤が無事にベンチ入りを果たした。
深刻な怪我には見えなかったが、これまで故障が多かっただけに、状態を懸念するファンは少なくなく、インターネット上は騒然となった。そのため、木曜日の早朝にメンバー入りの一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「あ、伊藤ベンチに入ってる。怪我大丈夫そうで良かった」
「やっぱり脚つっただけっぽくてよかった」
「大丈夫だったのね」
「攣っただけで本当によかった」
「ベンチ入ってるってことは怪我大丈夫そうなのかな。良かった」
「怪我じゃなくて良かった」
「先週末の試合で、太もも裏を気にしながら途中交代したので心配してた」
離脱にならなかったのは、日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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