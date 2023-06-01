SixTONESジェシー、喉のコンディション保つ秘訣「喋らないこと（笑）」疾走アクションで爽快に叫ぶ「クーリッシュ」新CM
【モデルプレス＝2026/04/16】SixTONESのジェシーが出演するロッテの飲むアイス「クーリッシュ」の新TV動画「瞬間爽快感」篇が、4月21日より全国放映される。
【写真】ジェシーの口にドラゴン入る 新CMで現実ではあり得ない展開
今回のTVCMは、ジェシーが「クーリッシュ」を飲むと、体全体に⼀瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま⾼速で⾛り抜け、最後はなんと南極までたどり着いてしまうというファンタジーストーリー。暑さなどで体が⽕照ったときに飲むことで、冷涼感と⽢さが喉から体の深部まで⼀気に駆け抜け、⼀瞬で爽快感を味わえる様⼦を伝えるべく制作。「あのようなワイヤーで⾛るアクションは初めてでした」とジェシーも撮影後のインタビューで語っていたように、撮影現場では臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するためにワイヤーアクションに挑戦している。
撮影終了後には、インタビューとPR企画「クーリッシュ爽快早⼝⾔葉」を実施。CMの中で「飲んでキモティィィ〜︕」と爽快感を伝えているジェシーの喉や声のコンディションを保つ秘訣や、誰かを助けて気分爽快になったエピソードなどが語られている。PR企画では、「ナーシ︕（笑）」とまさかのジェシーがNGを出すほどの⾼難易度な早⼝⾔葉にも挑戦している。
「よろしくお願いします！」と周囲のスタッフに⽬配せしながら撮影スタジオ⼊りしたジェシー。クーリッシュをイメージした淡いブルーのシャツに⾝を包み、爽やかな雰囲気が際⽴つスタイリングが印象的だ。まず、夏の暑さを表現するため、ジェシーはネクタイを外しながら「あっち〜」とつぶやく演技に挑戦。⾃⾝の演技をモニターで確認すると「本当に暑そうだな⋯（笑）」と思わず⼀⾔。リアルな表現に監督からもOKが出て、満⾜の⾏く演技ができたようだった。
今回の肝となったのは、初挑戦となる、⾛るシーンのワイヤーアクション。まずはハーネスを装着してテストランすることに。ルームランナーが動き出すと、想像以上のスピードと少し浮いたような感覚にジェシーは⼀瞬驚いた様⼦。少し緊張の⾯持ちだったが、テストランを終えるとすぐに監督とモニターを確認しながら、⾛る姿勢やクーリッシュをつかむ⾓度や⼝に⼊れるタイミング、そしてカメラに⾒える表情など、細部に⾄るまで⼊念にチェック。「もう少し体を前に出した⽅がいいですか？」と監督とコミュニケーションを取りながら、より良い演技内容を追求していく。
そして撮影本番、ワイヤーで吊るされていることを微塵も感じさせない、キリッと前を向き軽やかなフォームで疾⾛する演技を披露。⾛り終えると周囲のスタッフから⾃然に拍⼿が起こり、監督も「いいですね！OKです！」と声がかかると、ホッとした表情を浮かべていた。その後も複数のシーンで⾛る演技を⾏い、スタッフから⾛るシーンがラストとアナウンスされると「もう終わりか⋯寂しいな」とポツリ。初挑戦の⾛るワイヤーアクションを楽しんでいた様⼦だった。
最後に撮影したのは、おなじみの「キモティィィ〜！」と爽快に叫ぶシーン。本番前には何度かオーバーに発声練習を⾏うジェシーの様⼦に現場のスタッフから思わず笑いが起こるなか、いざ本番。1カット⽬は勢いよく叫びだせたものの、途中で声が少し裏返ってしまい、「裏返っちゃった…（笑）」と照れた表情を⾒せていた。監督から「まるで世界中に届けるかのようにお願いします！」とリクエストされると、顔を⼤きく左右へ180度振りながら叫ぶ⼤胆な演技を披露。この全⼒の叫びに、現場は思わず爆笑。「（叫ぶ姿に）気持ちよさそうだね（笑）」と⾃画⾃賛していたジェシーだった。
今回のCMではジェシーが爽快に、そして爆速で南極まで駆け抜ける内容だったことから、PR企画では「クーリッシュ爽快早⼝⾔葉」に挑戦。爆速でクリアすることはできたのか。
EASY篇では「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」と、スタッフから説明している間も⼝元で早⼝⾔葉を繰り返し練習していたジェシー。「⋯はい、⾔えました今。撮影してもらっていたと思うので、 あとでアフレコするので、（映像と）合わせてもらったら（笑）」とさっそく冗談を⾔いながらも、⽬は真剣の様⼦。HARD篇では「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。爽快⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！ 」とEASYレベルから⼀気に難易度があがったフレーズに、「⋯ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出してしまうジェシー。「えっ？クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏⋯はい、やってみましょう。うわ、やばいやばいやばい（汗）」と、なんとか成功しようと呪⽂のようにブツブツ「クーリッシュ爽快早⼝⾔葉（HARD篇）」を練習していたが、果たしてうまくいったのか。
（1回⽬）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。 ⾛⾏⾛⾏中に速攻クーリッシュ飲む︕ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。 ⾛⾏ちゅ⋯。 あー！もう1回もう1回！」と失敗。とても悔しそうだったジェシーは、もう1回練習し直して、再挑戦を志願。
（2回⽬）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。す⋯くぅー！（汗）」と先ほどより短いところで惜しくも⾔葉が詰まってしまった。スタッフからも、次が最後の挑戦になりますと告げられたジェシーの表情は、⼀層集中した顔つきに。
（3回⽬）「とにかく3回、なにがあっても⾔います」と集中⼒を⾼め、覚悟を決めた表情。クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。爽快⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。⾛⾏⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。⾛⾏⾛⾏中に、しょうこうショックリッシュ飲む！」と、ミスはあったものの、なんとか読み切ったJESSEさんに周りのスタッフから再び拍⼿が起こった。それでも当の本⼈は「いやいや拍⼿じゃないですよ⋯優しいですね皆さん（笑）」と残念ながら満⾜のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様⼦だった。（modelpress編集部）
― CM撮影を終えて、まずは「クーリッシュ バニラ」を爽快に⼀⼝お召し上がりください！
いただきます。⋯キモティィィ〜！（叫んでしまい）失礼しました。やっぱり（キモティィィ〜！って）出ちゃいますよ。毎回申し訳ないんですけど、やらないといけないです。いつ飲んでもやっぱり忘れられない味ですよね。もう王道じゃないですか。「クーリッシュ」といえば、この「クーリッシュ バニラ」。みんなが知っている味ですから、ジェシジェシ（ぜひぜひ）楽しんでいただきたいですね。
― 今回のCM撮影で印象に残っているシーンなど、撮影の感想を教えてください！
（スタッフ調べで、今回ジェシーがワイヤーを使ってダッシュする演技を24回トライしていたことに関して）24回もダッシュしたんですね。トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で⾛らせていただきました。あのようなワイヤーで⾛るアクションは初めてでしたし、「クーリッシュ」を飲みながら⾛るシチュエーションも初めてだったので楽しかったです！（あのように⾛れば）CM撮影でも「南極⾏けるんだ！」と思いました。⾛って、ニューヨークも⾏けちゃいました。⾃由の⼥神もいましたが、「クーリッシュ」持っていましたよね？「クーリッシュ」の⼥神ですよね？え、違うんですか。失礼しました（笑）。
― CMの途中で、ヒッチハイクの男性を⾼速で担いでいくシーンがありました。最近、誰かを助けて気分爽快、「キモティィィ〜︕」となったエピソードを教えてください！
まさに（CM撮影）前⽇に、千葉でライブをやらせていただいたんです。ちょっと気持ちと筋⼒をあげるためにトレーニングをやっていたら、同じグループメンバーの松村北⽃が「ちょっと俺もやりたい」とトレーニングしはじめたんです。そこで「もっときつくなる⽅法あるよ」ってトレーニング⽅法を僕から教えたら、「うわ、これは（筋⾁に）くる⋯！」って、彼の腕筋や腕の⾎管もバンバン浮き上がってきていて。その時、「キモティィィ〜︕」と思いましたね。助けることができたと思いました。
― ジェシーさんが、舞台や⻑期間の撮影で喉や声のコンディションを保つためのこだわりや秘訣があれば教えてください！
秘訣は⋯喋らないこと（笑）。でも本当にその通りで、やっぱり、無駄なことをしてしまうんですよね。我慢すればいいのに、ちょっと調⼦に乗って声出してしまったり。家の中でも黙ってればいいのに、お⾵呂場だと「キモティィィ〜！」からやっぱり声を出してしまって、次の⽇に影響しちゃうんです。落ち着いて、黙る。寝るときマスクしたりしてますけど、基本的に喋らないことですよね。⾃分が⼀番理解しているので。
（スタッフ：それは昔からの習慣ですか？）
徐々に⼤⼈になってきてからですね。やっぱり歌やお芝居だったり、あとライブで（ファンの⽅々を）あおったり。声を出す仕事なので、どうしても疲れが溜まるものは溜まります。その状態で家でも声を出していたら壊してしまうので、本当黙ることです。
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【写真】ジェシーの口にドラゴン入る 新CMで現実ではあり得ない展開
◆ジェシー「クーリッシュ」新CMで爽快ダッシュ
今回のTVCMは、ジェシーが「クーリッシュ」を飲むと、体全体に⼀瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま⾼速で⾛り抜け、最後はなんと南極までたどり着いてしまうというファンタジーストーリー。暑さなどで体が⽕照ったときに飲むことで、冷涼感と⽢さが喉から体の深部まで⼀気に駆け抜け、⼀瞬で爽快感を味わえる様⼦を伝えるべく制作。「あのようなワイヤーで⾛るアクションは初めてでした」とジェシーも撮影後のインタビューで語っていたように、撮影現場では臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するためにワイヤーアクションに挑戦している。
◆ジェシー、ワイヤーアクションに初挑戦
「よろしくお願いします！」と周囲のスタッフに⽬配せしながら撮影スタジオ⼊りしたジェシー。クーリッシュをイメージした淡いブルーのシャツに⾝を包み、爽やかな雰囲気が際⽴つスタイリングが印象的だ。まず、夏の暑さを表現するため、ジェシーはネクタイを外しながら「あっち〜」とつぶやく演技に挑戦。⾃⾝の演技をモニターで確認すると「本当に暑そうだな⋯（笑）」と思わず⼀⾔。リアルな表現に監督からもOKが出て、満⾜の⾏く演技ができたようだった。
今回の肝となったのは、初挑戦となる、⾛るシーンのワイヤーアクション。まずはハーネスを装着してテストランすることに。ルームランナーが動き出すと、想像以上のスピードと少し浮いたような感覚にジェシーは⼀瞬驚いた様⼦。少し緊張の⾯持ちだったが、テストランを終えるとすぐに監督とモニターを確認しながら、⾛る姿勢やクーリッシュをつかむ⾓度や⼝に⼊れるタイミング、そしてカメラに⾒える表情など、細部に⾄るまで⼊念にチェック。「もう少し体を前に出した⽅がいいですか？」と監督とコミュニケーションを取りながら、より良い演技内容を追求していく。
そして撮影本番、ワイヤーで吊るされていることを微塵も感じさせない、キリッと前を向き軽やかなフォームで疾⾛する演技を披露。⾛り終えると周囲のスタッフから⾃然に拍⼿が起こり、監督も「いいですね！OKです！」と声がかかると、ホッとした表情を浮かべていた。その後も複数のシーンで⾛る演技を⾏い、スタッフから⾛るシーンがラストとアナウンスされると「もう終わりか⋯寂しいな」とポツリ。初挑戦の⾛るワイヤーアクションを楽しんでいた様⼦だった。
最後に撮影したのは、おなじみの「キモティィィ〜！」と爽快に叫ぶシーン。本番前には何度かオーバーに発声練習を⾏うジェシーの様⼦に現場のスタッフから思わず笑いが起こるなか、いざ本番。1カット⽬は勢いよく叫びだせたものの、途中で声が少し裏返ってしまい、「裏返っちゃった…（笑）」と照れた表情を⾒せていた。監督から「まるで世界中に届けるかのようにお願いします！」とリクエストされると、顔を⼤きく左右へ180度振りながら叫ぶ⼤胆な演技を披露。この全⼒の叫びに、現場は思わず爆笑。「（叫ぶ姿に）気持ちよさそうだね（笑）」と⾃画⾃賛していたジェシーだった。
◆ジェシー、早口言葉に苦戦
今回のCMではジェシーが爽快に、そして爆速で南極まで駆け抜ける内容だったことから、PR企画では「クーリッシュ爽快早⼝⾔葉」に挑戦。爆速でクリアすることはできたのか。
EASY篇では「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」と、スタッフから説明している間も⼝元で早⼝⾔葉を繰り返し練習していたジェシー。「⋯はい、⾔えました今。撮影してもらっていたと思うので、 あとでアフレコするので、（映像と）合わせてもらったら（笑）」とさっそく冗談を⾔いながらも、⽬は真剣の様⼦。HARD篇では「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。爽快⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！ 」とEASYレベルから⼀気に難易度があがったフレーズに、「⋯ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出してしまうジェシー。「えっ？クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏⋯はい、やってみましょう。うわ、やばいやばいやばい（汗）」と、なんとか成功しようと呪⽂のようにブツブツ「クーリッシュ爽快早⼝⾔葉（HARD篇）」を練習していたが、果たしてうまくいったのか。
（1回⽬）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。 ⾛⾏⾛⾏中に速攻クーリッシュ飲む︕ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。 ⾛⾏ちゅ⋯。 あー！もう1回もう1回！」と失敗。とても悔しそうだったジェシーは、もう1回練習し直して、再挑戦を志願。
（2回⽬）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。す⋯くぅー！（汗）」と先ほどより短いところで惜しくも⾔葉が詰まってしまった。スタッフからも、次が最後の挑戦になりますと告げられたジェシーの表情は、⼀層集中した顔つきに。
（3回⽬）「とにかく3回、なにがあっても⾔います」と集中⼒を⾼め、覚悟を決めた表情。クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。爽快⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。⾛⾏⾛⾏中に、速攻クーリッシュ飲む！クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ⾛⾏。⾛⾏⾛⾏中に、しょうこうショックリッシュ飲む！」と、ミスはあったものの、なんとか読み切ったJESSEさんに周りのスタッフから再び拍⼿が起こった。それでも当の本⼈は「いやいや拍⼿じゃないですよ⋯優しいですね皆さん（笑）」と残念ながら満⾜のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様⼦だった。（modelpress編集部）
◆ジェシーインタビュー（※一部抜粋）
― CM撮影を終えて、まずは「クーリッシュ バニラ」を爽快に⼀⼝お召し上がりください！
いただきます。⋯キモティィィ〜！（叫んでしまい）失礼しました。やっぱり（キモティィィ〜！って）出ちゃいますよ。毎回申し訳ないんですけど、やらないといけないです。いつ飲んでもやっぱり忘れられない味ですよね。もう王道じゃないですか。「クーリッシュ」といえば、この「クーリッシュ バニラ」。みんなが知っている味ですから、ジェシジェシ（ぜひぜひ）楽しんでいただきたいですね。
― 今回のCM撮影で印象に残っているシーンなど、撮影の感想を教えてください！
（スタッフ調べで、今回ジェシーがワイヤーを使ってダッシュする演技を24回トライしていたことに関して）24回もダッシュしたんですね。トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で⾛らせていただきました。あのようなワイヤーで⾛るアクションは初めてでしたし、「クーリッシュ」を飲みながら⾛るシチュエーションも初めてだったので楽しかったです！（あのように⾛れば）CM撮影でも「南極⾏けるんだ！」と思いました。⾛って、ニューヨークも⾏けちゃいました。⾃由の⼥神もいましたが、「クーリッシュ」持っていましたよね？「クーリッシュ」の⼥神ですよね？え、違うんですか。失礼しました（笑）。
― CMの途中で、ヒッチハイクの男性を⾼速で担いでいくシーンがありました。最近、誰かを助けて気分爽快、「キモティィィ〜︕」となったエピソードを教えてください！
まさに（CM撮影）前⽇に、千葉でライブをやらせていただいたんです。ちょっと気持ちと筋⼒をあげるためにトレーニングをやっていたら、同じグループメンバーの松村北⽃が「ちょっと俺もやりたい」とトレーニングしはじめたんです。そこで「もっときつくなる⽅法あるよ」ってトレーニング⽅法を僕から教えたら、「うわ、これは（筋⾁に）くる⋯！」って、彼の腕筋や腕の⾎管もバンバン浮き上がってきていて。その時、「キモティィィ〜︕」と思いましたね。助けることができたと思いました。
― ジェシーさんが、舞台や⻑期間の撮影で喉や声のコンディションを保つためのこだわりや秘訣があれば教えてください！
秘訣は⋯喋らないこと（笑）。でも本当にその通りで、やっぱり、無駄なことをしてしまうんですよね。我慢すればいいのに、ちょっと調⼦に乗って声出してしまったり。家の中でも黙ってればいいのに、お⾵呂場だと「キモティィィ〜！」からやっぱり声を出してしまって、次の⽇に影響しちゃうんです。落ち着いて、黙る。寝るときマスクしたりしてますけど、基本的に喋らないことですよね。⾃分が⼀番理解しているので。
（スタッフ：それは昔からの習慣ですか？）
徐々に⼤⼈になってきてからですね。やっぱり歌やお芝居だったり、あとライブで（ファンの⽅々を）あおったり。声を出す仕事なので、どうしても疲れが溜まるものは溜まります。その状態で家でも声を出していたら壊してしまうので、本当黙ることです。
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