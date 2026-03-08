春夏通算２４度の甲子園出場を誇る鳴門（徳島）の鳴川幸恵（なるかわ・ゆきえ）校長（５９）が、女性では異例の県高野連会長に就任することが１５日、分かった。１６日に徳島市で開かれる理事会で承認されれば、正式に決定する。

日本高野連によれば、全国では女性が会長を務めた例はあるが、鳴川氏によれば、徳島県では初めて。スポーツ報知の取材に「重責です。熱中症対策や、ＳＮＳによる誹謗（ひぼう）中傷対策などに努めたい」と“所信表明”した。

次男の宗志さんは、同校で３度甲子園に出場。２年夏は「９番・左翼」で板東湧梧（現巨人）らと８強入り。３年夏は主将として「３番・中堅」で、河野竜生（現日本ハム）とチームメートだった。

鳴川氏は、徳島市立高で競泳の１００メートルバタフライで国体８位の実績を持つ。鹿屋体大を卒業後、保健体育教諭として、支援学校や県立校などで勤務した。２０１０年に勤めていた川島が２１世紀枠でセンバツに出場した際には、応援団の最優秀賞獲得に尽力。２５年４月に、５１年センバツで優勝した伝統校に赴任した。「安心、安全に、大好きな野球ができる環境づくりを」。かつての“アルプス席の母”が、球児のために全力を尽くす。