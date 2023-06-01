朝ドラヒロイン上坂樹里、今年の目標は「体力をつけて、駆け抜ける」 『niko and...』新CMキャラクターに就任
俳優の上坂樹里が、スタイルエディトリアルブランド『niko and ...（ニコアンド）』の新CMキャラクターに就任することが16日、発表された。インタビューでは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛とともにW主演を務める上坂が、今年の目標や今熱く打ち込んでいることを語った。
【動画】今年の目標を直筆で発表！上坂樹里のインタビュー映像も公開
「素敵な出会いは新しいものだけでなく、身近なものにも隠れている」というメッセージを込めた本CMでは、上坂のほか親友役に小林桃子が出演する。「時計篇」には、同じく俳優の田中偉登と山本桂次が起用され、また一歩相手を好きになる瞬間がリアルな温度感で描かれている。さらに楽曲には、GRe4N BOYZの「キセキ」を歌手の東郷清丸と高井息吹がそれぞれカバーする形でリメイクされ、CMに彩りをもたらす。
インタビューでは、上坂に仕事からプライベートまでいくつかの質問を実施。飛躍の年となる2026年の抱負を聞かれた上坂は、「体力をつけて、駆け抜ける」ことだと明かし、「今のところバッチリです」と達筆な字とともに自信たっぷりな笑顔をみせた。
さらに今熱く打ち込んでいることという質問には、「芝居」と回答。「大変さだったり難しさを日々感じているこの感覚も、お芝居に向き合えてるっていうことを実感できてすごく充実した幸せな日々を送れているなと思っています」と仕事への思いを明かした。
最近プライベートにも変化があったという。20歳を迎え、1人暮らしを始めたという上坂は、「この新しい環境の中でもっと自立できるように頑張りたいです」と話した。さらに「もう少し年齢を重ねたら、刑事とか弁護士役をいつかやってみたいなと思ってます。芯が通ったかっこいい女性像にとても憧れているので、いつかできたらいいなと思っています」と今後の展望も語った。
■上坂樹里インタビュー（一部抜粋）
――「であうにあう」というブランドタグラインにちなんで最近出会ったお気に入りのものはありますか？
普段ガチャガチャが好きでよく回しているんですが、最近、バスにある停車ボタンの実寸大の大きさと切符がついたキーホルダーのガチャガチャを見つけて、一目惚れしてゲットできたものが、すごくお気に入りです。今バッグにつけてます。（ガチャガチャには）3〜4年前くらいからずっとハマっています。
――友人役の意外な一面に対し「あんたってそんな熱かったっけ」と言うシーンにちなんで、上坂さんが今熱く打ち込んでいることを教えてください。
お芝居です。毎日撮影している中で、もともとお芝居が好きなんですが、大変さだったり難しさを日々感じているこの感覚も、毎日自分が好きなお芝居に向き合えてるっていうことを実感できて、すごく充実した幸せな日々を送れているなと思っています。日々とても刺激的な現場で、すごく温かい空気に包まれながら、のびのびとお芝居できています。
――動画では“もう知っているものや人”の新たな魅力に気が付く瞬間を演じていただきました。最近新たな魅力が見えたものはありますか？
焼きおにぎりです。小さい頃によく冷凍の焼きおにぎりをおやつに食べていたり、お弁当に入っていたりして、結構日常的に食べてはいたんです。けど、最近スーパーで久しぶりに見つけて食べたくなって買って食べたら、とんでもなく美味しくて。こんなに美味しかったっけと思って、焼きおにぎりの新しい魅力に気が付きました。サイズ感がちょうど良いので、おやつに食べていたりします。
――ゴールデンウィーク間近の時期です。長期休暇があったらやりたいことはありますか？
キャンプがしたいです。私の家族は夏に毎年キャンプをしに行くんですが、去年は行けなかったので、そのタイミングでキャンプができたら良いなと思ってます。（家族は）とっても仲良くて、毎年恒例の行事になっています。いつも行くのは山梨のキャンプ場なんですけど、ワンちゃんを飼っていて、ワンちゃんも一緒に連れて行けるコテージみたいなところがとってもお気に入りです。
――上坂さんにとって飛躍の一年となる「2026 年度への意気込み」を一言で教えてください。
「体力をつけて、駆け抜ける」です。今のところバッチリです。
――2025 年には20 歳を迎えられました。20 歳になってから新たに始めたことはありますか？
一人暮らしを始めました。ずっと実家にいたので不安もたくさんあったんですが、改めて両親への感謝の気持ちもありつつ、この新しい環境の中でもっと自立できるように頑張りたいです。
――活躍の場を広げていらっしゃる上坂さん。今後挑戦したい役柄はありますか？
今は自分と同じくらいの年齢だったり、高校生役を演じさせていただく機会が多いんですが、もちろん今できる役はしっかりやらせていただきつつ、もう少し年齢を重ねたら、刑事とか弁護士役をいつかやってみたいなと思ってます。芯が通ったかっこいい女性像にとても憧れているので、いつかできたらいいなと思っています。
【動画】今年の目標を直筆で発表！上坂樹里のインタビュー映像も公開
「素敵な出会いは新しいものだけでなく、身近なものにも隠れている」というメッセージを込めた本CMでは、上坂のほか親友役に小林桃子が出演する。「時計篇」には、同じく俳優の田中偉登と山本桂次が起用され、また一歩相手を好きになる瞬間がリアルな温度感で描かれている。さらに楽曲には、GRe4N BOYZの「キセキ」を歌手の東郷清丸と高井息吹がそれぞれカバーする形でリメイクされ、CMに彩りをもたらす。
さらに今熱く打ち込んでいることという質問には、「芝居」と回答。「大変さだったり難しさを日々感じているこの感覚も、お芝居に向き合えてるっていうことを実感できてすごく充実した幸せな日々を送れているなと思っています」と仕事への思いを明かした。
最近プライベートにも変化があったという。20歳を迎え、1人暮らしを始めたという上坂は、「この新しい環境の中でもっと自立できるように頑張りたいです」と話した。さらに「もう少し年齢を重ねたら、刑事とか弁護士役をいつかやってみたいなと思ってます。芯が通ったかっこいい女性像にとても憧れているので、いつかできたらいいなと思っています」と今後の展望も語った。
■上坂樹里インタビュー（一部抜粋）
――「であうにあう」というブランドタグラインにちなんで最近出会ったお気に入りのものはありますか？
普段ガチャガチャが好きでよく回しているんですが、最近、バスにある停車ボタンの実寸大の大きさと切符がついたキーホルダーのガチャガチャを見つけて、一目惚れしてゲットできたものが、すごくお気に入りです。今バッグにつけてます。（ガチャガチャには）3〜4年前くらいからずっとハマっています。
――友人役の意外な一面に対し「あんたってそんな熱かったっけ」と言うシーンにちなんで、上坂さんが今熱く打ち込んでいることを教えてください。
お芝居です。毎日撮影している中で、もともとお芝居が好きなんですが、大変さだったり難しさを日々感じているこの感覚も、毎日自分が好きなお芝居に向き合えてるっていうことを実感できて、すごく充実した幸せな日々を送れているなと思っています。日々とても刺激的な現場で、すごく温かい空気に包まれながら、のびのびとお芝居できています。
――動画では“もう知っているものや人”の新たな魅力に気が付く瞬間を演じていただきました。最近新たな魅力が見えたものはありますか？
焼きおにぎりです。小さい頃によく冷凍の焼きおにぎりをおやつに食べていたり、お弁当に入っていたりして、結構日常的に食べてはいたんです。けど、最近スーパーで久しぶりに見つけて食べたくなって買って食べたら、とんでもなく美味しくて。こんなに美味しかったっけと思って、焼きおにぎりの新しい魅力に気が付きました。サイズ感がちょうど良いので、おやつに食べていたりします。
――ゴールデンウィーク間近の時期です。長期休暇があったらやりたいことはありますか？
キャンプがしたいです。私の家族は夏に毎年キャンプをしに行くんですが、去年は行けなかったので、そのタイミングでキャンプができたら良いなと思ってます。（家族は）とっても仲良くて、毎年恒例の行事になっています。いつも行くのは山梨のキャンプ場なんですけど、ワンちゃんを飼っていて、ワンちゃんも一緒に連れて行けるコテージみたいなところがとってもお気に入りです。
――上坂さんにとって飛躍の一年となる「2026 年度への意気込み」を一言で教えてください。
「体力をつけて、駆け抜ける」です。今のところバッチリです。
――2025 年には20 歳を迎えられました。20 歳になってから新たに始めたことはありますか？
一人暮らしを始めました。ずっと実家にいたので不安もたくさんあったんですが、改めて両親への感謝の気持ちもありつつ、この新しい環境の中でもっと自立できるように頑張りたいです。
――活躍の場を広げていらっしゃる上坂さん。今後挑戦したい役柄はありますか？
今は自分と同じくらいの年齢だったり、高校生役を演じさせていただく機会が多いんですが、もちろん今できる役はしっかりやらせていただきつつ、もう少し年齢を重ねたら、刑事とか弁護士役をいつかやってみたいなと思ってます。芯が通ったかっこいい女性像にとても憧れているので、いつかできたらいいなと思っています。