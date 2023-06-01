SixTONES・ジェシー、ワイヤーアクションに初挑戦 松村北斗には筋トレ方法伝授
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、21日からオンエアが始まるロッテ「クーリッシュ」新テレビCM『瞬間爽快感』篇に出演する。「クーリッシュ」をなぞらえた高難易度早口言葉に挑戦した。また、オンエアに先駆け、インタビューが公開された。
【写真】躍動感がすごい！クーリッシュを飲みながらダッシュするジェシー
ジェシーは昨年から同商品のCMに起用されている。新CMではジェシーが同商品を飲むと、体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま高速で走り抜け、南極までたどり着くファンタジーストーリーを展開。臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するためにワイヤーアクションが行われた。
ワイヤーアクションに初めて挑戦したジェシーは、ハーネスを装着したテストランで、想像以上のスピードと少し浮いたような感覚に一瞬驚いた様子を見せた。やや緊張の面持ちだったものの、テストランを終えるとすぐに監督とモニターを確認しながら、走る姿勢や商品の角度や口に入れるタイミング、表情など、細部に至るまで入念にチェック。撮影本番では、ワイヤーで吊るされていることを感じさせない軽やかなフォームで疾走する演技を披露した。
最後の撮影は「キモティィィ〜！」と爽快に叫ぶシーン。1カット目は勢いよく叫びだせたものの途中で声が少し裏返り、「裏返っちゃった…（笑）」と照れた表情を見せた。また、監督から「まるで世界中に届けるかのようにお願いします！」とリクエストされると、顔を左右へ180度振りながら叫ぶ大胆な演技を披露。この全力の叫びに、現場は思わず大爆笑し、ジェシーは「（叫ぶ姿に）気持ちよさそうだね（笑）」と自画自賛した。
ジェシーは同商品をなぞらえた早口言葉に挑戦。難易度が低い「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」には見事成功。難易度が高い「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！」には、「…ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出すものの、練習していざ本番。2度失敗し、「とにかく3回、何があっても言います」と集中力を高め、覚悟を決めた表情に。「爽快」を「走行」としてしまうミスはあったが、なんとか読み切った。満足のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様子だった。
■ジェシー インタビュー
――CM撮影を終えて、まずは「クーリッシュ バニラ」を爽快に一口お召し上がりください
いただきます。 …（「クーリッシュバニラ」を一口飲んで）キモティィィ〜！（叫んでしまい）失礼しました。やっぱり（キモティィィ〜！って）出ちゃいますよ。毎回申し訳ないんですけど、やらないといけないです。いつ飲んでもやっぱり忘れられない味ですよね。もう王道じゃないですか。「クーリッシュ」といえば、この「クーリッシュ バニラ」。みんなが知っている味ですから、ジェシジェシ（ぜひぜひ）楽しんでいただきたいですね。
――今回のCM撮影で印象に残っているシーンなど、撮影の感想を教えてください
（スタッフ調べで、今回、ジェシーがワイヤーを使ってダッシュする演技を24回トライしていたことに関して）24回もダッシュしたんですね。トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で走らせていただきました。あのようなワイヤーで走るアクションは初めてでしたし、「クーリッシュ」を飲みながら走るシチュエーションも初めてだったので楽しかったです！（あのように走れば）CM撮影でも「南極行けるんだ！」と思いました。走って、ニューヨークも行けちゃいました。自由の女神もいましたが、「クーリッシュ」持っていましたよね？「クーリッシュ」の女神ですよね？え、違うんですか。失礼しました（笑）
――4月20日に発売する「クーリッシュ 香るマスカット」の試飲をお願いします
（「クーリッシュ香るマスカット」を一口飲んで）…うーん、うん。広がりますね！本当もう、まースカッと！（マスカット）しますね。これはうまい。マスカット、まースカッとしようぜっていう。マスカットを全身で味わってるように感じます。…マスカット味なので、まースカッとするねっていう。（スタッフに）笑ってもらっていいんですよ？（笑）
――レアなパッケージデザインも登場しますので、選ぶ楽しみ方ができることも面白いですよね
パッケージも楽しみながら、今回この「クーリッシュ香るマスカット」で素敵な時間を過ごしていただけたら良いなと思います。大人も大好きな味ですけど、子どもがとくに大好きだと思いますよ。喜びますね！
――CMでは南極で「クーリッシュ」を爽快に楽しんでいましたが、ジェシーさんが「クーリッシュ」を爽快に楽しんでみたい非日常的な場所はどこでしょうか
やっぱり寒いところで入る温泉とか「キモティィィ〜！」じゃないですか。あと例えば雪国での雪のかまくらの中を暖かくして、そこで「クーリッシュ」を飲んだり。ちょっとドキドキするシチュエーションですよね。寒いところから暖かい場所に移動して、そこであえて「クーリッシュ」を飲んでみたら、冷たくて「キモティィィ〜！」みたいな。そういうのは良いですよね。
――ちなみに、ジェシーさんが最近行ってみた非日常的な場所はありますか
仕事で飛行機に乗った時に午後の夕日を機内から見ていたら、龍みたいな雲が動いていて。その時の写真、今でも携帯の待ち受けです。すごかったですね。
――昨年ジェシーさんが出演された「クーリッシュ」CMに登場したバニラドラゴンではなかったですか
僕もバニラドラゴンだと思ったんですよ。でも違かったんです。（昨年のCMと同じシーンのように）咄嗟に口を開けてバニラドラゴンが入ってくることを待っていたのに、全然来なかった。だからこれは違うんだと思って（笑）
――CMの途中で、ヒッチハイクの男性を高速で担いでいくシーンがありました。最近、誰かを助けて気分爽快、「キモティィィ〜！」となったエピソードを教えてください
まさに（CM撮影）前日に、千葉でライブをやらせていただいたんです。ちょっと気持ちと筋力をあげるためにトレーニングをやっていたら、同じグループメンバーの松村北斗が「ちょっと俺もやりたい」とトレーニングし始めたんです。そこで「もっときつくなる
方法あるよ」ってトレーニング方法を僕から教えたら、「うわ、これは（筋肉に）くる…！」って、彼の腕筋や腕の血管もバンバン浮き上がってきていて。その時、「キモティィィ〜！」と思いましたね。助けることができたと思いました。
――ドラマなどで共演される方々にも、撮影の合間にトレーニングメニューを教えてることはありますか
最近多いですね。 自分もジム行ってるんで、「このメニュー効くな」と思ったらドラマの共演者の方に教えています。「俺もちゃんと筋トレしてんだよ」と、自分のアピールにもなりますし（笑）
――ちなみに共演者の方々には、撮影現場などに「クーリッシュ」を差し入れすることもあるのでしょうか
よく現場に「クーリッシュ」を差し入れさせてもらっていますね！（撮影現場の）寒い、暑いとか関係なく、やっぱり気持ちがスッキリするじゃないですか。特に疲れてる時とかに、飲むとテンションもあがりますよね。
――昨年のCMから、ジェシーさんには「クーリッシュ」を飲んだときの爽快感を伝えるべく「キモティィィ〜！」と叫びまくってもらっています。そんなジェシーさんが、舞台や長期間の撮影で喉や声のコンディションを保つためのこだわりや秘訣があれば教えてください
秘訣は…喋らないこと（笑）。でも本当にその通りで、やっぱり、無駄なことをしてしまうんですよね。我慢すればいいのに、ちょっと調子に乗って声出してしまったり。家の中でも黙ってればいいのに、お風呂場だと「キモティィィ〜！」からやっぱり声を出してしまって、次の日に影響しちゃうんです。落ち着いて、黙る。寝るときマスクしたりしてますけど、基本的に喋らないことですよね。自分が1番理解しているので。
――それは昔からの習慣ですか
徐々に大人になってきてからですね。やっぱり歌やお芝居だったり、あとライブで（ファン方々を）あおったり。声を出す仕事なので、どうしても疲れが溜まるものは溜まります。その状態で家でも声を出していたら壊してしまうので、本当黙ることです。
【写真】躍動感がすごい！クーリッシュを飲みながらダッシュするジェシー
ジェシーは昨年から同商品のCMに起用されている。新CMではジェシーが同商品を飲むと、体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま高速で走り抜け、南極までたどり着くファンタジーストーリーを展開。臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するためにワイヤーアクションが行われた。
最後の撮影は「キモティィィ〜！」と爽快に叫ぶシーン。1カット目は勢いよく叫びだせたものの途中で声が少し裏返り、「裏返っちゃった…（笑）」と照れた表情を見せた。また、監督から「まるで世界中に届けるかのようにお願いします！」とリクエストされると、顔を左右へ180度振りながら叫ぶ大胆な演技を披露。この全力の叫びに、現場は思わず大爆笑し、ジェシーは「（叫ぶ姿に）気持ちよさそうだね（笑）」と自画自賛した。
ジェシーは同商品をなぞらえた早口言葉に挑戦。難易度が低い「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」には見事成功。難易度が高い「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！」には、「…ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出すものの、練習していざ本番。2度失敗し、「とにかく3回、何があっても言います」と集中力を高め、覚悟を決めた表情に。「爽快」を「走行」としてしまうミスはあったが、なんとか読み切った。満足のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様子だった。
■ジェシー インタビュー
――CM撮影を終えて、まずは「クーリッシュ バニラ」を爽快に一口お召し上がりください
いただきます。 …（「クーリッシュバニラ」を一口飲んで）キモティィィ〜！（叫んでしまい）失礼しました。やっぱり（キモティィィ〜！って）出ちゃいますよ。毎回申し訳ないんですけど、やらないといけないです。いつ飲んでもやっぱり忘れられない味ですよね。もう王道じゃないですか。「クーリッシュ」といえば、この「クーリッシュ バニラ」。みんなが知っている味ですから、ジェシジェシ（ぜひぜひ）楽しんでいただきたいですね。
――今回のCM撮影で印象に残っているシーンなど、撮影の感想を教えてください
（スタッフ調べで、今回、ジェシーがワイヤーを使ってダッシュする演技を24回トライしていたことに関して）24回もダッシュしたんですね。トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で走らせていただきました。あのようなワイヤーで走るアクションは初めてでしたし、「クーリッシュ」を飲みながら走るシチュエーションも初めてだったので楽しかったです！（あのように走れば）CM撮影でも「南極行けるんだ！」と思いました。走って、ニューヨークも行けちゃいました。自由の女神もいましたが、「クーリッシュ」持っていましたよね？「クーリッシュ」の女神ですよね？え、違うんですか。失礼しました（笑）
――4月20日に発売する「クーリッシュ 香るマスカット」の試飲をお願いします
（「クーリッシュ香るマスカット」を一口飲んで）…うーん、うん。広がりますね！本当もう、まースカッと！（マスカット）しますね。これはうまい。マスカット、まースカッとしようぜっていう。マスカットを全身で味わってるように感じます。…マスカット味なので、まースカッとするねっていう。（スタッフに）笑ってもらっていいんですよ？（笑）
――レアなパッケージデザインも登場しますので、選ぶ楽しみ方ができることも面白いですよね
パッケージも楽しみながら、今回この「クーリッシュ香るマスカット」で素敵な時間を過ごしていただけたら良いなと思います。大人も大好きな味ですけど、子どもがとくに大好きだと思いますよ。喜びますね！
――CMでは南極で「クーリッシュ」を爽快に楽しんでいましたが、ジェシーさんが「クーリッシュ」を爽快に楽しんでみたい非日常的な場所はどこでしょうか
やっぱり寒いところで入る温泉とか「キモティィィ〜！」じゃないですか。あと例えば雪国での雪のかまくらの中を暖かくして、そこで「クーリッシュ」を飲んだり。ちょっとドキドキするシチュエーションですよね。寒いところから暖かい場所に移動して、そこであえて「クーリッシュ」を飲んでみたら、冷たくて「キモティィィ〜！」みたいな。そういうのは良いですよね。
――ちなみに、ジェシーさんが最近行ってみた非日常的な場所はありますか
仕事で飛行機に乗った時に午後の夕日を機内から見ていたら、龍みたいな雲が動いていて。その時の写真、今でも携帯の待ち受けです。すごかったですね。
――昨年ジェシーさんが出演された「クーリッシュ」CMに登場したバニラドラゴンではなかったですか
僕もバニラドラゴンだと思ったんですよ。でも違かったんです。（昨年のCMと同じシーンのように）咄嗟に口を開けてバニラドラゴンが入ってくることを待っていたのに、全然来なかった。だからこれは違うんだと思って（笑）
――CMの途中で、ヒッチハイクの男性を高速で担いでいくシーンがありました。最近、誰かを助けて気分爽快、「キモティィィ〜！」となったエピソードを教えてください
まさに（CM撮影）前日に、千葉でライブをやらせていただいたんです。ちょっと気持ちと筋力をあげるためにトレーニングをやっていたら、同じグループメンバーの松村北斗が「ちょっと俺もやりたい」とトレーニングし始めたんです。そこで「もっときつくなる
方法あるよ」ってトレーニング方法を僕から教えたら、「うわ、これは（筋肉に）くる…！」って、彼の腕筋や腕の血管もバンバン浮き上がってきていて。その時、「キモティィィ〜！」と思いましたね。助けることができたと思いました。
――ドラマなどで共演される方々にも、撮影の合間にトレーニングメニューを教えてることはありますか
最近多いですね。 自分もジム行ってるんで、「このメニュー効くな」と思ったらドラマの共演者の方に教えています。「俺もちゃんと筋トレしてんだよ」と、自分のアピールにもなりますし（笑）
――ちなみに共演者の方々には、撮影現場などに「クーリッシュ」を差し入れすることもあるのでしょうか
よく現場に「クーリッシュ」を差し入れさせてもらっていますね！（撮影現場の）寒い、暑いとか関係なく、やっぱり気持ちがスッキリするじゃないですか。特に疲れてる時とかに、飲むとテンションもあがりますよね。
――昨年のCMから、ジェシーさんには「クーリッシュ」を飲んだときの爽快感を伝えるべく「キモティィィ〜！」と叫びまくってもらっています。そんなジェシーさんが、舞台や長期間の撮影で喉や声のコンディションを保つためのこだわりや秘訣があれば教えてください
秘訣は…喋らないこと（笑）。でも本当にその通りで、やっぱり、無駄なことをしてしまうんですよね。我慢すればいいのに、ちょっと調子に乗って声出してしまったり。家の中でも黙ってればいいのに、お風呂場だと「キモティィィ〜！」からやっぱり声を出してしまって、次の日に影響しちゃうんです。落ち着いて、黙る。寝るときマスクしたりしてますけど、基本的に喋らないことですよね。自分が1番理解しているので。
――それは昔からの習慣ですか
徐々に大人になってきてからですね。やっぱり歌やお芝居だったり、あとライブで（ファン方々を）あおったり。声を出す仕事なので、どうしても疲れが溜まるものは溜まります。その状態で家でも声を出していたら壊してしまうので、本当黙ることです。