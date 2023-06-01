NY株式15日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均　　　48408.00（-127.99　-0.26%）
ナスダック　　　23894.11（+255.03　+1.08%）
CME日経平均先物　58405（大証終比：+45　+0.08%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10559.58（-49.48　-0.47%）
独DAX　 24066.70（+22.48　+0.09%）
仏CAC40　 8274.57（-53.29　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.768（+0.023）
10年債　 　4.285（+0.038）
30年債　 　4.896（+0.036）
期待インフレ率　 　2.400（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.019）
英　国　　4.814（+0.033）
カナダ　　3.477（+0.048）
豪　州　　4.931（-0.019）
日　本　　2.412（+0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.79（+0.51　+0.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.00（-36.10　-0.74%）

ビットコイン（ドル）
74232.69（+96.84　+0.13%）
（円建・参考値）
1180万8194円（+15404　+0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ