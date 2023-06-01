ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２７ドル安 ナスダックは１．１％の大幅高
NY株式15日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 48408.00（-127.99 -0.26%）
ナスダック 23894.11（+255.03 +1.08%）
CME日経平均先物 58405（大証終比：+45 +0.08%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.768（+0.023）
10年債 4.285（+0.038）
30年債 4.896（+0.036）
期待インフレ率 2.400（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.477（+0.048）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.79（+0.51 +0.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.00（-36.10 -0.74%）
ビットコイン（ドル）
74232.69（+96.84 +0.13%）
（円建・参考値）
1180万8194円（+15404 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48408.00（-127.99 -0.26%）
ナスダック 23894.11（+255.03 +1.08%）
CME日経平均先物 58405（大証終比：+45 +0.08%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.768（+0.023）
10年債 4.285（+0.038）
30年債 4.896（+0.036）
期待インフレ率 2.400（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.477（+0.048）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.79（+0.51 +0.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.00（-36.10 -0.74%）
ビットコイン（ドル）
74232.69（+96.84 +0.13%）
（円建・参考値）
1180万8194円（+15404 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ