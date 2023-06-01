ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 48370.00（-165.99 -0.34%）
ナスダック 23855.97（+216.89 +0.92%）
CME日経平均先物 58410（大証終比：+50 +0.09%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.768（+0.023）
10年債 4.282（+0.034）
30年債 4.890（+0.029）
期待インフレ率 2.401（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.463（+0.034）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.82（+0.54 +0.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.20（-26.90 -0.55%）
ビットコイン（ドル）
74061.56（-74.29 -0.10%）
（円建・参考値）
1176万9863円（-11806 -0.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48370.00（-165.99 -0.34%）
ナスダック 23855.97（+216.89 +0.92%）
CME日経平均先物 58410（大証終比：+50 +0.09%）
欧州株式15日終値
英FT100 10559.58（-49.48 -0.47%）
独DAX 24066.70（+22.48 +0.09%）
仏CAC40 8274.57（-53.29 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.768（+0.023）
10年債 4.282（+0.034）
30年債 4.890（+0.029）
期待インフレ率 2.401（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.019）
英 国 4.814（+0.033）
カナダ 3.463（+0.034）
豪 州 4.931（-0.019）
日 本 2.412（+0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.82（+0.54 +0.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.20（-26.90 -0.55%）
ビットコイン（ドル）
74061.56（-74.29 -0.10%）
（円建・参考値）
1176万9863円（-11806 -0.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ