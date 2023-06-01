NY株式15日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　48370.00（-165.99　-0.34%）
ナスダック　　　23855.97（+216.89　+0.92%）
CME日経平均先物　58410（大証終比：+50　+0.09%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10559.58（-49.48　-0.47%）
独DAX　 24066.70（+22.48　+0.09%）
仏CAC40　 8274.57（-53.29　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.768（+0.023）
10年債　 　4.282（+0.034）
30年債　 　4.890（+0.029）
期待インフレ率　 　2.401（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.019）
英　国　　4.814（+0.033）
カナダ　　3.463（+0.034）
豪　州　　4.931（-0.019）
日　本　　2.412（+0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.82（+0.54　+0.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.20（-26.90　-0.55%）

ビットコイン（ドル）
74061.56（-74.29　-0.10%）
（円建・参考値）
1176万9863円（-11806　-0.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ