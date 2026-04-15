「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（２７）はロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、八回途中４安打１失点。３勝目は手にできなかったが、初回先頭打者弾被弾後に２０打者連続アウトの快投で防御率を２・１０とした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で３打数無安打１四球。１−１の八回、１死二塁の場面で申告敬遠を受けて連続出塁試合を４８に伸ばした。チームはその回に決勝点を奪い２連勝し、４カード連続勝ち越しを決めた。

淡々とアウトを積み重ねた。快投の始まりは初回、１番リンドアに先頭打者弾を許した後だ。

「すごく悔しかったですけど、なんとか切り替えて投げました」

後続を無安打に抑えると、二、三回はいずれも２三振を含む三者凡退。四回以降は相手の早打ちを誘い、七回２死まで２０打者連続アウトを奪う。完全無欠の投球で開幕から４登板連続クオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成した。

今季最多の１０４球。球種別では、スプリットを配球の４割にあたる４２球を投じ、空振り率５割をマーク。登板間に取り組んだセットポジションの修正も功を奏し、「今年一番いい感覚で投げられた」と胸を張った。

今季はグラブの色を赤と黒のツートンに変えているが、この日は昨季まで使用していた青のグラブをつけた。「すごくしっくりくると感じた」。細部へのこだわりが大きな結果を生んだ。

試合後の会見でロバーツ監督は「これ以上の成長が想像できない。球界トップクラスの投手だ。今日の投球はビンテージ・ヤマモトだった」と絶賛。「今季中にノーヒッターを達成しても驚かない。彼にはその力がある」と言った。

チームは４カード連続勝ち越しで今季最多の貯金９。山本の貢献度の高さは計り知れない。